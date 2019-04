Herrera a las 8, viernes 1 de abril

Tiempo de lectura: 2



Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Pues ya lo ven. Son las 8 de la mañana del primero de abril del 2019. Ya estamos arrancando una semana de este mes, segundo trimestre del año. Ojo, que esta semana usted va a comprobar cómo a partir del miércoles bajan un poco las temperatura. Notablemente en la mitad norte, algo menos en la mirad sur o el resto de la península. Y ahí andamos. Van a llegar, seguramente, lluvias ligeras. Prácticamente, no crean ustedes que esto va a dejar de ser un secarral donde lo sea. No, pero bueno, bienvenida sea la lluvia en el mes de abril, que abril da para eso.

Ayer la España rural dio un toque de atención a la política, incluso a la política que de forma manifiesta se puso al lado de los que reivindicaban la atención que merecen. Plataformas como 'Soria Ya' o 'Teruel Existe'. Oiga, Teruel Existe tiene ya 20 años. 20 años. Fue la pionera de las quejas. De esa, yo le vengo hablando esta mañana de Laponia española. De ese territorio que forma una parte de La Rioja, buena parte de Aragón, parte de Guadalajara, coge un poco de Soria... En fin, etcétera, etcétera, que son muchos miles de kilómetros cuadrados para medio millón de habitantes.

Esa es una España que se va vaciando. Se va vaciando porque las ciudades dan posibilidad de muchas más cosas, ¿no? Luego si quieren, a las 10 de la mañana, les preguntamos por qué dejó usted su pueblo, por qué salió usted de su pueblo. Hay gente que sale de su pueblo porque no tiene más remedio, porque tiene que labrarse un futuro que en su pueblo no lo tiene. Hay otros porque quieren, porque les gusta más la ciudad. Y hay otros porque en su pueblo se quedarían, desarrollarían seguramente industria en su pueblo, pero no tiene las condiciones para ello.