Herrera a las 8, lunes 28 de octubre

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Hoy hay una ciudad más feliz que todas las demás. Hoy los granadinos, mis amigos de Granada, tienen razones para brindar este mediodía en cualquiera de los muchos y maravillosos lugares de Granada porque su equipo, el Granada, es líder de la clasificación. Sí, de acuerdo, tienen un partido menos Barça y Madrid, pero el mérito de un equipo humilde, molesto, pero muy bravo y bien dirigido ha hecho posible que esté ahí. Ellos si podrán decir que fueron líderes de la Primera División. Este, el Granada, como decía el otro día Ignacio Camacho, es el Leicester español. El Leicester llegó a ganar la premiere. Que no se desfonde. Es una buena noticia para el fútbol siempre que pasen estas cosas.

Son las 8 y un minuto. Hoy es lunes 28 de octubre del 2019. Y la semana comienza sin grandes cambios, pero en lo del tiempo, en lo demás cambia bastante y en varios lugares. En Argentina, por ejemplo, cambia el presidente, que ahora va a ser el peronista Alberto Fernández.

Argentina vuelve a echarse en manos del peronismo. Aquí podríamos elucubrar aquello de Guatemala, Guatepeor, sí, no. Ha tocado varias teclas, ninguna le ha funcionado, le dio la espalda al kirchnerismo , ese movimiento populista de izquierdas que hunde sus raíces en el peronismo. Luego ha portado liberal por el empresario Macri, tampoco ha funcionado, y ahora pues gana Alberto Fernández, que es un hombre más moderado y pragmático de lo que podría ser el entorno del kirchnerismo, pero que bueno, los ganadores lo han celebrado de una manera muy efusiva, muy futbolera, muy Argentina. Bueno, le deseamos toda la suerte como pueden imaginar al país hermano argentino.

Y aquí la cosa nuestra, la fotografía está en las calles de Barcelona, en las calles de Barcelona este domingo porque, claro, después de la omnipresencia del independentismo vandálico, por cierto, que sigue quemando contenedores como ocurrió la noche del sábado, pues de la omnipresencia del mensaje único de un solo pueblo, nosotros los catalanes, Cataluña detrás de nosotros y lo que Cataluña nos diga, que utiliza, además, el independentismo catalán, significado y protagonizado ahora por este Torra, al que me parece a mí le queda poco tiempo. Los turrones como presidente no sé si se los va a comer, fíijense lo que le digo.

Ante todo ello, ayer una manifestación que demostró que Cataluña no son solo los independentistas, es decir, también los que no son independentistas forman una masa crítica en cantidades cercanas a los cientos de miles.

Ayer se convocaron y reunieron en Barcelona, y no fueron más porque los CDR boicotearon los accesos a Barcelona por carretera y por tren. Vean ustedes, eh. Ayer convocados se manifestaron en una en una manifestación ejemplar. Absolutamente ejemplar. Sin complejos

Hay unos que queman las calles y otros que las cuidan, que es la manifestación urbana y educada en la que, oiga, se juntaron sin tener a la Generalidad detrás ni a ninguno de los que por ahí anda organizando las cosas con todo el dinero, con todos los medios que el procés ha puesto al servicio de los quema contenedores. Hubo eslóganes ingeniosos, "Quim llámame", hubo ideas afortunados como la de Pedro Sánchez. Estuvo bien Pedro Sánchez cuando dijo: "Deje usted de hacer llamadas interurbanas y utiliza la llamada urbana para llamar a los suyos, para llamar a los catalanes, para entenderse ustedes entre todos, que luego ya estaré yo donde tenga que estar". Hubo un acuerdo entre constitucionalismo de todos los colores, estuvieron todos y estuvieron bien representados, y fue gente que volvió a fundir la señera y la rojigualda, como les digo, sin complejos.

Bueno, hoy parece que los separatistas quieren bloquear la frontera con Francia en la Junquera y habrá que estar mirando varias cosas: primero las universidades, donde los que hacen barricadas para que nadie pueda entrar son superados por aquellos que quieren entrar a estudiar y donde, por ejemplo, hay universidades como la de Gerona que está favor de perdonar exámenes a los que se manifiesten. Sí, sí, esto tal y como lo oyen.

Con ese grado de degradación académica, moral, de degradación social ,¿creen ustedes que toda esta chusma puede llegar a algún sitio de verdad? ¿Ustedes creen que toda esta basura puede llegar a alguna parte?

Luego hay encuestas, hoy las encuestas han reforzado tres ideas: que el PSOE ahí anda ni fu ni fa, no no le ha servido la convocatoria, de momento, de elecciones; el hundimiento deCiudadanos; y Vox se viene arriba con Cataluña y con Fran. La de ABC dice que el PSOE pierde 8 escaños en dos semanas, Vox sigue al alza, los socialistas estarían en 118, es decir, es perder 5 escaños cuando convocaron las elecciones para conseguir una mayoría de 150. Y queda toda la campaña. Es verdad que en las camapañas el PSOE hace muy bien su trabajo, por lo tanto, que sus adversarios no se las den tan felices. El PP se colocaría a tan solo 18 de ellos, con 100 escaños, pero es que Vox se colocaría como tercera fuerza y Ciudadanos se desplomaría a 17. La de El Mundo y la de La Razón son más o menos coincidentes.

Este escenario ya lo adelantó Ángel Expósito hace un tiempo, que fue el primero en verlo, crea un problema porque si la derecha suma, suma con Vox como segundo partido, es decir, ¿creen ustedes que Vox, con 40 diputados, apoyaría la formación de un gobierno del primero con el tercero teniendo el tercero solo 18? Porque lo suyo sería un Gobierno del Partido Popular con Vox que apoyara Ciudadanos, pero ese escenario tampoco se va a dar porque ni el PP quiere formarlo con Vox ni Ciudadanos apoyar nunca eso. Ojo porpor tan felices que se las plantean en el bloque de la derecha si consiguen sumar, a lo mejor resulta que no suman.