José Carlos Díez, economista: "No había visto nada más patético: un dato de empleo con una camiseta; sobra. Qué pena da todo"

El economista José Carlos Díez ha cargado con dureza contra el presidente del Gobierno por su última aparición. Durante su intervención en el programa 'Herrera en COPE', Díez ha calificado de "patética" la decisión de Pedro Sánchez de ponerse una camiseta para anunciar un dato de empleo que considera bueno. "Yo llevo 30 años analizando economía en todos los países del mundo. Yo creo que no había visto nada más patético que esto nunca en mi vida, ¿no?", ha afirmado el economista, mostrando su estupor ante la escena en una de sus últimas intervenciones en televisión.

Jorge Bustos, presente en la sección 'Maneras de Vivir', ha contextualizado la figura de Díez, recordando su pasado como asesor económico del PSOE. "Él trabajó con Sánchez, el primer Sánchez, el del año 14-15, tenía de gurú económico a José Carlos", ha explicado Bustos. Sin embargo, ha señalado que el cambio no ha estado en el economista, sino en el político: "el que ha cambiado ahí no es José Carlos, es Sánchez, de socialdemócrata a lo que sea ahora".

De Villarejo a Montero en Jerez

La actualidad comentada en el espacio también ha incluido la gira cofrade de María Jesús Montero en Jerez. Allí, un nazareno de la Hermandad del Cristo de la Expiación se le acercó para pedirle una foto, un gesto que ha sido calificado como un "troleo". La hermandad ha anunciado que tomará una decisión a lo largo de la semana sobre la actuación del joven, al considerar que "no es el lugar ni el respeto que merece una procesión hacer esto".

Otro de los momentos destacados ha sido el enfrentamiento entre el excomisario Villarejo y el periodista Javier Ruiz a las puertas del juicio de 'La Kitchen'. Villarejo se ha dirigido a Ruiz como "Javierito", asegurando que se conocían, a lo que el periodista ha respondido tajante: "No nos conocemos usted y yo, comisario". La tensión ha aumentado cuando Villarejo ha replicado: "qué mala memoria tiene el caberito", acusándole de haberse preocupado por la competencia que le hacía el periodista Ferreras.

EFE El excomisario José Manuel Villarejo

MÁS Polémicas virales

En el ámbito de las redes sociales, ha surgido la denuncia de un hombre cuyo padre con demencia se perdió. El afectado ha sugerido que la aplicación de localización con GPS podría fallar durante los partidos de LaLiga debido a las medidas de la organización para luchar contra la piratería del fútbol, aunque LaLiga ha negado estas acusaciones. El padre, afortunadamente, ya ha reaparecido.

EFE Javier Tebas, durante la presentación del informe económico financiero de LaLiga.

Finalmente, la secciónse ha hecho eco de un vídeo que se ha hecho viral en todo el planeta. En él, una mujer se muestra muy disgustada tras hacerse cinco pruebas de embarazo y obtener un resultado positivo en todas. Su lamento, "yo no sé qué voy a hacer con 5 hijos", ha desatado las risas al interpretar erróneamente el significado de las pruebas, creyendo que esperaba quintillizos.