Los clavos de Naranjo III: "Rufián, prohombre del Renacimiento, ha revelado la clave de su altura de Estado"

Naranjo III dispara sus dardos para clavar la actualidad. Estas son las claves de su comentario de hoy:

Sobre el apoyo de ERC y el PNV a Pedro Sánchez

"Amigos, podemos estar contentos: ERC y el PNV están comprometidos con la estabilidad de España. Es como si entra un mono borracho con una escopeta a un restaurante y dice: “Tranquilos, solo vengo a picar algo”.

Gabriel Rufián, prohombre del Renacimiento, ha revelado la clave de su altura de Estado: no quieren repetir Elecciones, a ver si pierden el Senado responsable de aprobar el 155. Y Pedro Sánchez no ha salido a desmentirle. Si esto lo dice el independentismo en público, qué no dirá en privado y qué no esperará de los indultos. El mono ha empezado a disparar, era previsible".

LOS ORDENADORES DE BÁRCENAS

"De igual modo que las imputaciones a un cargo público, especialmente del PP, se presentan en la omnímoda maquinaria mediática del sanchismo como una condena anticipada de todo el partido; las absoluciones en casos menores como el de los ordenadores de Bárcenas se esgrimen como prueba de que gurteles y púnicas también son filfa.

Ni lo uno ni lo otro. Ni condenas preventivas ni absoluciones anticipadas: un poco de Justicia. Y un cursillo de informática en Génova, que parece estar llena de manazas: no parece sencillo gobernar España si no sabes ni encender ni conservar un viejo Spectrum".