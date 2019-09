"Recibidos con cortesía por las mismas señorías que ven heteropatriarcados en el mero hecho de llamarse Pepe"

Antonio III vuelve a la carga con sus clavos. Así sujeta la actualidad de hoy miércoles 4 de septiembre:

"Una delegación iraní, que no quiere ver a las mujeres mandando ni en pintura ni sin velo, ha sido recibida en el Congreso de Diputados con la pastueña cortesía de las mismas señorías que ven heteropatriarcados en el mero hecho de llamarse Pepe.

La visita incluia inicialmente la aceptación de que ninguna diputada estrechara la mano al enviado de Teherán ni le mirara, al menos de cerca y frontalmente. Y lo habían aceptado, que ya se sabe que el machismo es menos machismo, la ablación menos ablación y el terrorismo menos terrorismo si se perpetran en nombre de un Dios poco cristiano, una cultura suficientemente medieval y un idioma razonablemente extranjero.

Aquí ya te montan un pollo si no feminizas hasta el nombre del macho de la gallina, degradando a la mujer al papel de rehén de un paternalismo que en realidad no es menos machista por venir de otras mujeres y no del zoquete de turno. Pero van luego, las muy estupendas, y se ponen mirando a Cuenca con un tipo que las manda a fregar. En persa, pero a fregar.

La juez Núñez Bolaños vuelve a estar de baja tras sus vacaciones y otro periodo previo de baja médica que, vaya por Dios, permitirá de nuevo retrasar algunas piezas importantes del caso ERE. Haya razones o conspiraciones, la Justicia tiene en su mano una solución para estos casos: hagan a la magistrada autónoma, ya verán cómo no se escaquea nunca del trabajo".