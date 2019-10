Naranjo III: "Tezanos querría dar a Sánchez hasta diputados por Wisconsin"

HABRÁ QUE DAR UNA PINCELADA DEL CIS...

El CIS ha vuelto a hacer de las suyas y por poco no le da a Sánchez hasta diputados por Wisconsin y senadores por Nebraska. España se le queda pequeña a Tezanos para su jefe y amigo. Pero aunque da muchas risas, no tiene ninguna gracia. Sánchez tenía hasta hoy las mismas opciones de lograr 150 escaños que Melendi de fichar por los Beatles, pero las profecías tienden a cumplirse si se inoculan con intensidad al ciudadano más indefenso. Tres semanas más, y el CIS le da a Sánchez favorito hasta para ganar el titulo de Miss Universo o el festival de San Remo. Y no pocos picarían.

EL SEGUNDO CLAVO DEL DÍA

El nombre de Katie Hill no dirá gran cosa, pero lo que le ha pasado seguro que sí. Era una estrella de la política americana, mujer y demócrata, y ha dimitido por tener relaciones adultas y consentidas con personal de su equipo. Es la primera mujer que cae víctima de normas o leyes que, para frenar los repugnantes abusos, ha consagrado la pena preventiva y general. Incluso ya para ellas. Incluso cuando dicen “sí es sí”.

Y EL TERCER CLAVO

Los belgas no nos tienen mucha estima desde que hicimos de las nuestras con los tercios en los Países Bajos. Solo así se entiende la resistencia a entregar a Puigdemont: cuando parecía que la Fiscalía iba a lograr del juez la extradición, una nueva prórroga lo retrasa todo hasta diciembre. Poco podemos hacer salvo recomendar que, si les entran ganas de comer chocolate en fechas venideras, el suizo está tan bueno como el belga