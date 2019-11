Naranjo III: "Ministra de mala educación Celáa, ¿Dónde va a meter a dos millones de alumnos de la concertada?"

BUENO, QUE HAY LÍO CON LA ESCUELA CONCERTADA....

El primer clavo es para la ministra de Mala Educación, Isabel Celáa, que además de sus prejuicios ideológicos contra la escuela concertada ha escondido a la opinión pública las consecuencias de terribles de sus planes sectarios. No es solo que ataque la libertad educativa, es que además atenta contra la estabilidad económica de un país ya endeudado hasta las cejas. Para el Estado, un niño en la concertada cuesta la mitad que en la pública. Y de ser laminada su escuela, ese alumno tendría el mal gusto de no desaparecer. Así que, ministra, ¿cómo asumiría a dos millones de chavales, sus colegios, sus laboratorios, sus instalaciones deportivas y sus profesores? Como sabe que no puede, como sabe que tiene que estar agradecida a la concertada, su mensaje tiene otro objetivo: dividir y enfrentar, gratuitamente. Es la especialidad de un Gobierno reaccionario que intenta tapar sus rufianes con francos y crucifijos. A estas alturas.

EL SEGUNDO CLAVO DEL DÍA

En la redacción hay un intenso debate sobre quién habla mejor catalán: si Leonor o Carlos Herrera. Él nos diría que la niña, que para eso es una Princesa y él se queda en Mito. Pero lo importante es que a Barcelona fue el rancio, el de la derechona, el unionista y, en el idioma que Torra utiliza como un arma, tiende un puente a la concordia, al diálogo y al reconocimiento del distinto. Y todo eso sin bajarse los pantalones, que nuestro Herrera es muy de ajustárselo por el sobaco. Olé Carlitos. Ole.

TERCER CLAVO

Escuchar a un socialista que proteste contra el pacto del PSOE con Podemos y, de nuevo, con el independentismo, es más raro que escuchar a uno de Vox hablando bien de un inmigrante. El seguidismo de todos los cuadros y barones es de carácter alimentario y lo resume Susana Díaz entregándose al sanchismo para que no la eche Sánchez tras perder Andalucía. Por eso se merecen un aplauso los pocos socialistas que se atreven a defender la memoria de su partido y sus decisivas aportaciones al país. La frase es de Rodríguez Ibarra y, qué pena, no es contagiosa en Ferraz ni en Moncloa: “Si Sánchez pacta con éstos, me borro del PSOE”.