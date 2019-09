Naranjo III: “Si los nietos de los terroristas no sienten vengüenza, imitarán a sus abuelos”

Para quienes creen que la paz frente al terrorismo puede conquistarse sin justicia, con empate en Las Gaunas entre buenos y malos, la detención de nueve zánganos de los CDR mientras planeaban algún tipo de atentado debe, tal vez, cerrarles el pico.

Si los terroristas son vistos y tratados como héroes, sus nietos no sentirán vergüenza y encontrarán razones algún día para emular a sus abuelos. No es solo una cuestión de dignidad escribir bien la historia, también es un antídoto. Miren si no Cataluña: el líder del partido que ha pactado la Diputación de Barcelona con el PSOE o que se reunió con Pedro Sánchez dos veces en Moncloa y Pedralbes, dijo esto de esos mismos CDR hace un año: "Tenéis que apretar". ¿El gatillo, pedazo de Torrra?

Tú oyes “los restos de Franco “ y te suena a tenis, como el drive de Rafa Nadal. De todos los cadáveres que merecen ser localizados, exhumados y enterrados con humanidad, al PSOE solo se le ocurre rescatar al único que nadie reclamaba. Sánchez dice querer abrir una tumba, pero lo que quiere sobre todo es reabrir trincheras.

Antes de nada, sería estupendo saber qué tipo de justificante han entregado en el colegio los papás de Greta Thunberg para poder ausentarse de clase: “Queridos maestros, la niña va a faltar unos días porque está en Nueva York salvando el planeta. Cuando vuelva hará los deberes”.

La activista climática, de 16 años, ha ido a la Asamblea de Naciones Unidas como una joven Bea Talegón acudió en su día a la reunión de la Internacional Socialista: a echarle la bronquita a sus mayores, que bajaban la mirada mientras y asentían con la cabeza como si todos ellos fueran culpables y ellas encarnaran a ejércitos globales de indignados. Incluso Obama, que cobra hasta por pestañear, ha perdido su trasero cosmopolita por fotografiarse con la chavalita.

Quizá el planeta tenga un futuro difícil, pero la humanidad está condenada, con seguridad, si la Niña del Exorcista es su gran esperanza.