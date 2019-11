Naranjo III: "Si la humanidad depende de una niña de 16 años, ¿Para qué gastamos una pasta en la ONU?"

TENEMOS CUMBRE DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN MADRID...

Nadie recuerda ni cuándo fue ni para qué sirvió la anterior, de lo que se deduce de que no sirvió de gran cosa pese a la gravedad del problema. Los propios organizadores confiesan su incompetencia convirtiendo en la estrella a Greta Thunberg, la niña concienciada como nadie que desgraciadamente se convierte ella misma en agente contaminante cuando hiperventila. E hiperventila mucho. El caso es que sin tan necesaria para salvar la humanidad es una menor de edad, invitada por Twitter por el Gobierno en otro alarde de diplomacia internacional, ¿para qué gastamos una pasta en ONU climática, ejecutivos, observatorios e institutos de toda laya? O niña hiperventilada o Naciones Unidas, o bochorno o derroche, pero las dos cosas no.

EL SEGUNDO CLAVO DEL DÍA

Un clavo por Rodrigo Lanza, el animal condenado ya por dejar parapléjico a un Policía y ahora enjuiciado por asesinar a un pobre hombre en un bar de Zaragoza. De su primera proeza se hizo una película, “Ciudad Muerta”, que intentaba convertir su salvajada en un montaje policial. No es mal día para recordar que buena parte de la élite periodística y política de España aplaudió aquel “documental” y se solidarizó con el ahora procesado. Incluso algún Ayuntamiento del cambio le invitó a impartir talleres de derechos humanos.

Y EL TERCER CLAVO DEL DÍA

Uno muy rápido para poner sobre la mesa una contradicción. Hace semanas Quim Torra encabezó una manifestación pacífica del independentismo en Madrid. Nada que decir, eso es la democracia. Pero hoy el Rey se encierra en un hotel, con las calles cortadas por los CDR, y cambia el escenario de los Premios Princesa de Gerona para que no se enfaden los seguidores de Puigdemont en su provincia natal. No tenemos la respuesta, pero sí la pregunta. ¿Somos tontos no?.