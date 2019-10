Naranjo III: "Aquí asesinan a 49 mujeres y solo sabemos encender velitas y politizarlo"

CONTINÚA EL DRAMÓN DE LAS MUJERES ASESINADAS

Ya han sido asesinadas en lo que va de año tantas mujeres, 49, como en todo el 2018. Los minutos de silencio no parecen suficientes para frenar esta vergonzosa lacra que exige que nos hagamos algunas preguntas. Si hasta que cambió el Gobierno la culpa de este drama era del anterior por la falta de recursos, ¿la terrible estadística de ahora es achacable a Sánchez? ¿O acaso no es una cuestión de dinero y hay algo más que nadie se atreve a preguntarse? Que maten a las mismas o más mujeres con cualquier partido en el poder nos dice una cosa: no lo politicen y hagan algo de una maldita vez. O reconozcan al menos que no tienen ni la más remota idea de cómo atacar este desastre más allá de darse homenajes o utilizarlo como arma arrojadiza. 49 asesinatos ya. Y aquí no salimos de encender velitas.

UNA POLÉMICA CAMPAÑA

Ha dado el nombre y apellido de la dueña de una casa donde vive una supuesta pareja, Livia y Juan, para exigirle que no les suba el alquiler de los 1.000 euros que pagaban desde hace doce años a los 1300 que se pagan ahora en la zona. Es un 2% de subida anual. Si le aceptamos a Podemos que la obligación de hacer soportables los alquileres es de los dueños, ¿qué podía exigírsele a la propia Montero como propietaria de una bonita finca de 2.000 m2 con dos casas dentro y más habitaciones que el motel de Norman Bates? Livia y Juan se quedan, repite la First Lady de Iglesias... siempre y cuando sea en la casa de otro.

UN CLAVO QUE NOS DEJE BUEN SABOR DE BOCA

Si todo va bien, en poco tiempo cuando vayas a echar gasolina el surtidor no te dirá, en apache, “CONDUCTOR PASAR POR CAJA” y te contestará “BUENOS DÍAS LIDER, SI TIENE A BIEN PASE PRIMERO POR CAJA Y DISFRUTE DE LA MAÑANA”. La Real Academia quiere que los máquinas hablen un español correcto. Quizá haya renunciado a que lo hagan los seres humanos y le parece más fácil lograrlo con los robot, pero bravo por el intento.