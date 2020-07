Un día más en 'La tertulia de los oyentes' que modera Antonio Naranjo. Avalancha de mensajes en el contestador de 'Herrera en COPE' con los temas del día.

Sobre la entrevista de esta mañana con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, Andrés de Madrid confirma que “el secreto de Galicia es que es la gente más trabajadora de España, no se lo pueden imaginar. Yo conozco esa tierra y la gente es muy trabajadora y muy responsable y eso da sus frutos, por eso se vota tanto al PP, porque representa el esfuerzo y el sacrificio”

Por otro lado, Teresa desde el País Vasco “por supuesto que es la educación lo que ha pasado en el País Vasco, toda la educación hecha desde la ideología negativa”

Maribel de Madrid nos manda una propuesta “soy madre de tres jóvenes entre 20 y 24 años y pienso que si son ellos los que nos están contagiando a todos, deberían estar confinados. Yo creo que todos los chicos de entre 15 y 25 años deberían estar confinados en casa, como castigo para que se lo piensen antes de salir a formar fiestas sin mascarilla ni nada”

Sara de Madrid “yo les llevaba un día entero a una UCI de un hospital y les ponía con sus equipos bien tapados y que observasen lo que pasa cuando están contagiados”

Charo desde Mallorca “el problema lo tenemos con los ingleses y los alemanes, están haciendo lo mismo, ¿Quién tiene que llevar la mascarilla? Esto es vergonzoso”

José de Tarragona “solo falta que echéis la culpa a los ciudadanos, no nos van a tener encerrados toda la vida”

María desde Toledo sí que detecta que tenemos una responsabilidad que no cumplimos del todo “la gente no tiene conciencia de lo que está haciendo porque no han visto los ataúdes que tendríamos que haber visto, que la gente se muere por esto”

