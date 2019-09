La implacable respuesta de Herrera a los dos periodistas que se mofaron de Blanca Fernández Ochoa

Durante la "tertulia de los oyentes" con Antonio Naranjo, Carlos Herrera ha reprendido con firmeza la actitud de ambos. "Mira chaval, vosotros no sois malas personas. O no lo sé, porque no os conozco. Lo que sí sé es que sois imbéciles. Imbéciles porque hacer comentarios de ese tipo no os aporta nada. Es que son ganas de desgastarse, ganas de que aparezca yo y os diga que sois imbéciles, de que aparezcan otros y os digan lo que sois... Porque nadie va a seguir diciendo "¡qué audaces!, ¡qué rompedores! ¡qué talento cómico! !qué performance han hecho!, !qué otra lectura de la realidad!..." Allí estaban buscando a una persona que desgraciadamente ha aparecido cadáver, ¿y vosotros andáis con risitas de adolescentes tontos? ¿y vosotros trabajáis en la televisión? No sé por cuánto tiempo". Aprended que estas cosas no os aportan ningún laurel especial. No sirven para nada. Solamente para que os digan lo que sois. Espero que reflexionéis", ha dicho el comunicador.

Antonio Naranjo ha lamentado también que "el mal gusto y el cretinismo de estos dos periodistas" haya empañado el sentido homenaje de la ciudadanía a Blanca Fernández Ochoa.