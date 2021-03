Gay de Liébana pone el foco en el mayor problema económico de España: "No se actúa sobre esto"

Pronto sabremos cómo se cierran las cuentas de 2020 de las Administraciones Públicas; es decir, Administración Central, Autonomías, Seguridad Social y Corporaciones Locales. Y veremos la envergadura final del déficit público, el descuadre de la Seguridad Social, el comportamiento financiero de las Comunidades Autónomas y si los entes locales siguen siendo el airbag ante el golpe deficitario anual. Y, en concreto, sabremos cuáles son los números de la Seguridad Social.

Los datos provisionales indican unos ingresos en 2020 de 152.044 millones de euros frente a unos gastos de 171.833 millones. De confirmarse, el déficit de la Seguridad Social rondaría los 20.000 millones de eirps, el 1,78% del PIB. Y eso, pese a que el Estado hizo transferencias a la Seguridad Social por 30.000 millones durante 2020. A la postre, la Seguridad Social prosigue con su andadura deficitaria de los últimos años. En 2019, el déficit fue de 16.052 millones y en 2018 de 17.369 millones.

Tales déficits revelan que nuestro mercado laboral no funciona, con excesiva temporalidad, sensible a la destrucción de empleo y sin efectivas políticas activas de empleo. Las cotizaciones, por ende, se resienten. Y las pensiones, con aumentos progresivos, cuando la esperanza de vida aumenta y con una tasa de natalidad baja, generan tensiones. Las reformas de las pensiones no se han consumado y, como solución, se propone sacar de la Seguridad Social gastos impropios que soportarían las cuentas del Estado. En realidad, no se actúa sobre la raíz del problema que es el trabajo. Si la tasa de paro fuera simbólica, si los empleos encajaran en un modelo económico consistente y productivo, no estaríamos hablando de tantas dificultades en las cuentas de la Seguridad Social.