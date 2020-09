Liébana: "Los países que están apoyando con recursos a la economía encaran una recuperación más rápida"

Los países cuyos gobiernos están apoyando con decisión y recursos a la economía productiva encaran una recuperación más rápida y consistente, evitando mortandad empresarial y destrucción de empleo. La caída de sus economías se suaviza y vislumbran su reactivación. Es el caso de Alemania, Francia e Italia, cuyas perspectivas mejoran.

Por el contrario, empeoran las de España. ¿Por qué acá vamos a menos? España no ha puesto a disposición de las empresas ayudas directas, recortes y exoneraciones de impuestos y cotizaciones sociales, subvenciones al consumo y, en suma, medidas destinadas a amparar al tejido empresarial y al empleo, por ejemplo, pagando parte de los salarios de los trabajadores, cosa que sí han hecho otros países.

EMPRESAS ENDAUDADAS PARA AGUANTAR

En consecuencia, nuestras empresas ante la falta de liquidez, al no disponer de ayudas y tener que pagar impuestos y seguridad social, no han tenido más remedio que recurrir al endeudamiento para aguantar, seguir pagando gastos y facturas e intentar no perecer en el intento de mantenerse a flote.

A la postre, las empresas españolas, son las que más se están endeudando en el panorama europeo, lo que será a medio plazo un lastre agravado por sus costes financieros, mermando la competitividad de las empresas españolas, sobre todo de las pymes que toquen puerto tras la agitada travesía.

Según el Banco de España, en julio la financiación a sociedades no financieras era de 940.000 millones de euros, por encima de los 895.000 millones de diciembre de 2019.

A ello hay que ajustar los últimos datos sobre la actualización de deuda garantizada vía ICO. En cambio, los hogares no solo reducen sus deudas, que en julio sumaban 698.000 millones, versus 704.000 de diciembre, sino que aumentan su tasa de ahorro, por miedo a lo que está pasando y a lo que pueda venir…