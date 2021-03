Gay de Liébana: “Se intuyen ramalazos inflacionistas y posibles ajustes en la política monetaria”

El profesor José María Gay de Liébana analiza en 'Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

De momento, los pomposos 11.000 millones de euros para la salvación empresarial parece que se quedan en agua de borrajas, Don Carlos. Que si tal o si cual… Veremos si el viernes tenemos noticias al respecto. Porque por acá, entre esos 11.000 millones y los tan propagados 140.000 millones de fondos europeos, de los que de momento nada sabemos, seguimos “in albis” sobre ayudas efectivas. En Estados Unidos, ya está en marcha el plan de 1,9 billones de dólares de Biden para relanzar la economía, cantidad que se suma a los 2 billones de Trump. Algunos temen que, con esa nueva lluvia de dinero, se dé un recalentamiento. Por eso, la economía estadounidense, Don Carlos, empieza a subir como un cohete lanzado desde Cabo Cañaveral. Allá, en 2021, saborearán la famosa recuperación en V , esa que aquí se rebautizó como V asimétrica , que seguimos buscando sin encontrar. En España nuestra economía se traza como la I latina mayúscula, en caída, y confiando en que algún día tras la I llegue la K , que al menos sería indicativa de que algunos sectores remontan el vuelo. Y China, Don Carlos, sigue con paso firme porque en 2020 su economía no solo no se sumergió en cotas negativas, sino que creció al 2,3% y este año superará el 8%. Y mientras las dos grandes economías mundiales, EE.UU y China, resurgen, los mercados de bonos se mueven bajo la sombra, no descartable, de la inflación. Ventas masivas de bonos son indicativas de las heridas pandémicas y también de que, con tantos estímulos financieros junto con avances en la vacunación, la demanda se reactive y las previsiones optimistas para 2021 se hagan realidad en EE.UU. Se intuyen ramalazos inflacionistas y posibles ajustes en la política monetaria. Y los mercados de valores todavía pueden dar juego en ganancias de capital con probables aumentos de dividendos, Don Carlos…

