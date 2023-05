Un vecino de Sanlúcar explica el calvario que ha vivido por culpa del papel higiénico: "Dos meses rascándome"

En internet podemos comprar artilugios y objetos de todo tipo. A veces resultan útiles y, otras veces, se convierten en trastos que no sabemos qué hacer con ellos. El caso de José Luis, un oyente de Sanlúcar de Barrameda, es muy curioso. ¿Quiere saber lo que le ocurrió con un rollo de papel higiénico que compró online? No te lo pierdas. Así lo cuenta en 'Herrera en COPE' en el audio que tienes disponible a continuación.

Audio





Él pensó que había comprado el producto perfecto. Toda esta historia, por cierto, le ocurría justo un año. "Yo estaba deseando de ir al baño por probar ese papel higiénico". Al final se llevó un chasco.

Un exprimidor de pasta de dientes, entre los objetos inútiles que tienen los 'fósforos'

Ana María también ha querido contar el objeto absurdo que adquirió por internet en 'Herrera en COPE'. En su caso, la historia la protagoniza su hija que compró un artilugio que fregaba los cristales por dentro y por fuera al mismo tiempo.

No te pierdas su relato y el del resto de oyentes en el audio disponible a continuación.

Audio





"Eso pesaba un quintal y tenía un cordón que unía una parte a la otra. Aquello no había quien lo moviese. Se partió y todo. Cayó en una mesa y de la mesa al jardín", decía.

Y no te pierdas la historia de Manuel, otro de nuestros 'fósforos', estaba de celebración porque era el cumpleaños de su hija. Días antes, este oyente se encuentra con un amigo que le dice que había comprado un regalo para su hija y que le diera la dirección de su casa.

Además, le advierte este amigo que es “algo grandísimo” por las medidas que aparecían y que esperaba que le gustase. Y claro, Manuel le decía que no hacía falta, que no tenía que haber comprado nada... en fin, lo típico de los padres en estos casos.

“Lo usa de pijama”, ha confesado finalmente Manuel en 'Herrera en COPE'.

Mientras, Marimar quiso adquirir un horno con un enganche para asar adecuadamente el pollo. Una compra a la que tampoco le sacó partido porque asegura que "no lo usa".

Un exprimidor de pasta de dientes o unas gafas para no llorar mientras se corta la cebolla son otros de los productos "inútiles" que tienen nuestros oyentes en casa.

María José Navarro no ha querido desperdiciar la oportunidad de explicar qué objetos ha cogido, en su caso en la teletienda, y que no le han servido para nada. "Estoy con los instrumentos quitapapada. Me he comprado varios. No funcionan. Y luego tengo otro para los abdominales con su correspondiente".

Los regalos más indignantes recibidos por los 'fósforos'

