Un vecino de Cartagena ve 'El Exorcista' por la noche y este es el motivo por el que sale a la calle: "Peor"

Llega uno de los momentos más esperados de 'Herrera en COPE'. El momento, valga la redundancia, de hablar con nuestros 'fósforos'. Hoy toca preguntarles por películas de miedo. ¿Les gustan? ¿Cuál es el film que más terror le ha dado?

Fernando es el primer oyente que interviene en la sección para contarnos que "hay grandes películas que te provocan un miedo espectacular. A mí me impactó 'La Huella'. Hay un payaso.... eso lo vi cuando tenía 11-12 años. Tengo 53 y no puedo ni ver a un payaso. Me muero".

Adrián, por otra parte, explica que vive en Cartagena, pero es hondureño y es un friki del terror. Un día, estaba viendo 'El exorcista'. Acababa de salir la película y, en la parte donde empiezan a caerse los cuadros, también ocurrió en su vivienda. A la vez.





"Empezamos a gritar, salimos de casa y lo peor fue cuando salimos de allí. Era medianoche y vimos un niño por la calle. Fue la peor cosa que me ha pasado en mi vida. Parecía el niño con cara de demonio de 'La Pasión de Cristo'. Nos metimos rápido otra vez". Y esta anécdota no le ha frenado porque sigue viendo películas de miedo.

Hablamos con Luis, un 'fósforo' que asegura que tiene 35 años. Y lo que cuenta que lo que vivió fue con 15. Vio una película en la que los zombis estaban comiendo, literalmente, corazones. "Íbamos por mitad de la carretera del miedo que teníamos mi amigo y yo. Cuando subía por las escaleras de casa, observando todo. Y antes de meterme en la cama, miré debajo por si había algo. Te lo juro. Nunca he vuelto a ver una película de terror". No te pierdas aquí la sección completa.

Carmen está muy contenta de hablar con nosotros, porque es una 'fósfora' nata. Y le encanta que toquemos este tema porque es una apasionada de estos films. El problema es que "cuando una va a buscar películas de miedo, cada vez son peores. Pero recuerdo 'La cuarta fase', que va sobre abducciones a extraterrestres. Y encima pone basada en hechos reales".

¿Y qué nos cuenta Loli? Es otra 'fósfora' que asegura que le da mucho miedo 'El fotógrafo del pánico'. A una amiga le llamó la atención y se fueron a verla a la casa del pueblo. "He sido incapaz de volver a aquella casa. Fatal", relata en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

"Lo pasé mal y con la intuición de que iba a pasar algo"

Inmediatamente después, Sara nos llama desde Estepona. Allí, hay un festival de cine fantástico. Un año, pusieron una película llamada 'Alta Tensión'. El film estaba en francés, con subtítulos en español. "Lo pasé mal, y con la intuición de que iba a pasar algo. Era horroroso. Los ruidos eran peor que mirar. Qué yuyu más grande y qué mal rato".

Por último, Carmen lo tiene claro. Dice que tiene dos anécdotas. Una en casa y otra en un cine. En casa estaban viendo una película de miedo. No cerraron bien la puerta y se abrió muy despacito. El portero del edificio se dio cuenta y llamó a su madre. Y la otra fue un film bastante mala, y había unos asesinatos horrorosos. "Aparecían unos ojos amarillos y les zurraban la cara contra el cristal. Estuve años sin poder mirar por la ventana por la noche", concluye la sección esta oyente.