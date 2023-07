Va a San Fermín y lo que hace durante un encierro ocupa la portada de un periódico: "Nadie lo sabía"

Este miércoles, en 'La hora de los fósforos'hemos conocido anécdotas muy particulares de San Fermín y experiencias un tanto peculiares que protagonizan nuestros fósforos. Antonio, un oyente de 'Herrera en COPE' ha explicado la historia que le llevó, hace años, a salir en la portada de un periódico. ¿Quieres descubrir por qué? No te lo pierdas en el audio que tienes disponible a continuación.

"Hay muchos tipos de Sanfermines"

Más de 300.000 personas han pasado por las calles de Pamplona en estas fechas para participar y disfrutar de estas fiestas, que daban comienzo el pasado 6 de julio. En 'Herrera en COPE' hemos querido trasladarnos a la capital navarra preguntando a nuestros oyentes por anécdotas que hayan vivido en San Fermín.

Ernesto nos cuenta que en el año 94 un guardia de seguridad le pilló haciendo aguas menores cerca del Palacio Real, y este le pidió o 25.000 euros de multa o que fregase todo. Por su parte, Álvaro nos cuenta que hay muchos tipos de Sanfermines, porque claro, depende de la edad con la que vas los vives de una forma o de otra. Ahora ya tiene 50 años y los vive "de punta en blanco", pero asegura que esto ha cambiado mucho respecto a cuando era más joven.

Además, este oyente explica cómo sería un día perfecto en los Sanfermines y cuenta que a las 7 de la mañana te levantan las bandas del Ayuntamiento sonando de fondo, hay un baile llamado 'de la alpargata' y desayunan churros. ¿Lo más divertido? Que en este momento del día se juntan los que llevan toda la noche de fiesta y los más madrugadores, en resumen: hijos y padres. Álvaro nos confiesa que cuando tenía veinte años, lógicamente, era de los primeros, pero que ahora le encanta porque coincide con sus hijos.

Y aunque puedas creer que no, también hay historias de amor en los Sanfermines. Es el caso de Juan, que confiesa que gracias a estas fiestas conoció a la que ahora es su mujer y llevan ocho años casados. Y mientras que la mayoría de pamploneses disfrutan de estos días, para Ángeles estas fiestas no fueron tan divertidas, "nos repartían chubasqueros y claro, yo me extrañé porque hacía muy buen día. De repente me caía fruta, calimocho, yo estaba asqueada… salí pringada de vino, hubiera necesitado cuatro chubasqueros". Nos confiesa que no disfrutó, y es que para los Sanfermines hay que estar preparado para cualquier cosa.

Callejeando en Sanfermines: Una noche sin filtros en Pamplona

No solo los oyentes de COPE han viajado hasta Pamplona. Hace unos años, el equipo de COPE también quiso vivir en primera persona estas fiestas. Una experiencia grabada íntegramente en vídeo, que te permite trasladarte a las calles de la capital navarra durante estas fechas tan importantes. Disfruta de ella en el siguiente vídeo.