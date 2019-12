Oficina del Defensor del Hombre y sus Hijos: "Cada año casi 4.000 hombres se suicidan por no poder verlos"

Según datos del Centro Nacional de Desaparecidos, dependiente del Ministerior del Interior, solo el año pasado fueron secuestrados por uno de sus padres 320 niños. En los últimos nueve años 2.731. En más del 65 por ciento de los casos es la madre la que se los lleva.

Este miércoles en 'Herrera en COPE' hemos hablado con los oyentes sobre la sustracción internacional de menores. Entre todas las llamadas ha destacado la de Jesús Sanz, que en 2002 fundó la Oficina del Defensor del Hombre y sus Hijos.

ESCUCHA AQUÍ A TODOS LOS 'FÓSFOROS'

Aunque ha dicho que "hay hombres que no merecen ni calificación", hay "muchísimos más hombres con este problema que mujeres". A su juicio, "no es un problema de que la mujer se los lleve a otro sitio, no es necesario, simplemente no pueden ver a sus hijos".

En este sentido, el oyente ha dicho que "cada año casi 4.000 hombres se suicidan" como consecuencia de este problema. Algunos de ellos "se dejan morir de hambre".

El oyente ha lamentado que los secuestros de menores por uno de sus progenitores están "perjudicando a la familia", si bien cree que parece que esta cuestión "no importa a la sociedad española".

"Mi problema empezó en 1999 y ahora es terrible", ha finalizado.