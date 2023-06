Un joven participa en un estudio de la Universidad de Granada y no da crédito por lo que se encuentra

La ciencia no para de avanzar. Gracias a la labor de los científicos, a día de hoy, podemos conocer mucho mejor el mundo que nos rodea y aspectos que conciernen en nuestra vida. ¿Alguna vez has participado en un estudio? Curiosamente, Diego, oyente de ‘Herrera en COPE’ formó parte de uno en la Universidad de Granada. Se trataba de un estudio relacionado con el sueño y contó como fue aquella curiosa experiencia. Descubre esta anécdota en el siguiente audio.

Mauricio y el estudio con el que acabó sufriendo una colitis

María José Navarro quiso preguntar a los oyentes en ‘La hora de los Fósforos’ sobre aquellos estudios más curiosos O graciosos en los que habían participado.

Para romper el hielo, Mauricio, de origen colombiano,contó como participó en un estudio con medicamentos en Toronto (Canadá). Durante su primer ensayo salió todo bien, pero en el segundo sufrió colitis. “Aquello era lo más grande”, aseguró este oyente. Él tiene la sospecha de que le dieron un placebo en el primero, de ahí, la diferencia de efectos entre ambas pruebas.

Existen muchas, maneras de participar en un estudio, como las encuestas telefónicas. En el caso de José Antonio se quedó “extrañado”. Este oyente, que conoce muy bien los protocolos de encuesta, ya que trabajó en el INE, le llamaron para “un sondeo de opinión de intención de votos desde La Coruña, pero que trabajan para el CIS”. “Como estudio raro, desde luego es, porque yo para mí que se inventaba los datos directamente” contó este oyente.

“Que en la cocina del CIS se cocine más o se cocine menos, pero alguna encuesta tienen que hacer”, comentó María José Navarro. Además, la colaboradora dio su opinión diciendo que “es una pena, porque Tezanos es un profesor magnífico para muchas generaciones que hemos pasado por su facultad, pero las cosas son como son”.

Aunque las encuestas parezcan una cosa aparentemente sencilla, hay quienes lo conciben como una tarea difícil. Angelino, que tiene 80 años, contó en 'Herrera en COPE' que le enviaron una carta hace años para que participase en una encuesta de la Comunidad Europea a través de internet.

Para hacer esta encuesta le echaba una mano su yerno con el tema tecnológico. Sin embargo, en una ocasión “a los pocos días recibo una carta diciéndome que no lo había hecho y que tenía que hacerla. Si no la hacía recibiría una multa”. Por suerte, la situación no fue a más.

Está claro que hay muchas encuestas que son de obligatorio cumplimiento. “A ver si a mí me pone en la obligatoria esa de 1.600 libras sin hacer nada para ver como tu salud mental y física te viene bien” comentó con tono cómico Toni Martínez. Escucha estas anécdotas y muchas otras en el siguiente audio.

Carlos Herrera pone el acento en las encuestas electorales

Las encuestas también miran a las elecciones generales del 23J. Aunque esta fue tomada mucho antes de que se produjeran las elecciones municipales del 28 de mayo, el diario El País apuntaba a una mayoría absoluta de la derecha, mientras que la irrupción de la formación de Yolanda Díaz haría estancar a la izquierda. Un tema en el que Carlos Herrera ya analizó en ‘Herrera en COPE’. Escúchalo en el siguiente vídeo.