Guía de alta montaña o especialista de cine: estas son las profesiones de riesgo de los 'fósforos'

Este lunes, hablamos con nuestros 'fósforos' sobre profesiones de riesgo. Como la de Manuel, un oyente que es guía de alta montaña. "Hemos hecho muchas excursiones fuera de España y, durante años, fui rescatador. He subido en plena noche con ventiscas, con nieve. Es una profesión muy bonita", comienza su intervención.

Explica que "cuando eres rescatador, se activa el protocolo. Echas una camilla y a caminar. Es duro. Y sobre todo cuando es nieve virgen y las condiciones no son buenas. Se pasa bastante mal. He puesto mi vida en peligro muchas veces".

¿Y es posible conocer una montaña a la perfección? Responde que una montaña "es viva. Es fácil conocerla, pero todos los riesgos no".

Otro oyente, llamado Javier, nos cuenta que forma parte de una brigada poco conocida. "Nos dedicamos a los cortes de agua y a sacar los contadores a la gente que lleva varios meses sin pagar. A veces tenemos que ir de paisanos, en viviendas que son poco agradables. Una vez nos soltaron un cerdo para atacarnos. Tuvimos que salir corriendo. Venía el hombre detrás, dándole con el palo".

"No estamos considerados como profesión de riesgo", denuncia un oyente en 'Herrera en COPE'

La profesión que tiene Joaquín también es muy particular, pues es especialista de cine. "Los que hacemos las secuencias de riesgo. Trabajamos de dobles de muchos actores o de especialistas. He sido doble de Elsa Pataky, te ponen una peluca y a volcar el coche". Respecto a si hay una técnica para sobrevivir al volcado de un coche, dice que es crucial la formación. Tanto física como mental para enfrentarte a ese tipo de secuencias y "tener un cuerpo de deportista".

Lleva 20 años dedicándose a ello. "He hecho Alatriste, Hospital Central, y te llevas golpes, pero yo no he pasado por hospital. Se extreman las medidas de prevención de riesgos laborales y se trabaja con mucha cabeza", concluye su intervención en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Más oyentes. Gabriel indica que "es tripulante de cabina de pasajeros. No estamos considerados como profesión de riesgo. Aunque vayamos en el mismo avión. Los pilotos vamos, por un lado, y nosotros por otro. Estamos intentando a ver si nos reconocen". Hace cuatro vuelos al mes. Hoy ha vuelto de Santiago de Chile y "venía oyendo la radio y he dicho...oye, voy a llamar".





Antonio tiene un trabajo especial. Desde hace 30 años, es montador de grúas para obra. "Es complejo, pero me gusta. Te acostumbras a estar 8-10 horas en las alturas. Engancha, te lo digo".

Javier es un 'fósforo' que ha querido decirnos que, desde 1989, es rescatista de incendios en helicóptero.

Por último, charlamos con Eduardo. Nos ha contado que es enfermero en el Hospital de Jerez y "considero también las profesiones sociosanitarias como de riesgo".