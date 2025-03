La visita de una joven a la zapatería de sus padres que acaba de la forma más surrealista por este motivo: "Se quedó alucinada"

Arranca esa sección en la que nuestros Fósforos hablan sobre un tema en función de la pregunta que les planteamos. En este caso, charlamos con ellos sobre el arte moderno al hilo de Arco en el 900.50.60.06

Roberto ha hecho una obra muy especial. Cuenta que una chica tuvo una idea y "yo antes tenía una zapatería. Mi padre era zapatero ortopédico. Murió hace tiempo. Esta chica empezó a trastear por la zapatería y me planteó una obra. Era un zapato que era un número 39. De ancho eran como 9 pies. Lo hice yo porque ella no tenía ni idea. Se quedó alucinada".

Dice que, a la semana, la chica llegó con bolsas llena de madera. Y continuaron manos a la obra. Hicieron la horma, el zapato y "todo en piel de las mismas características que tiene un zapato normal. Pero con el ancho distinto. Estuvo en Arco sobre el año 2010". Roberto cobró el zapato en cuestión. Como si hubiese sido un zapato ortopédico.

Así, y de forma curiosa, esa visita puntual a la zapatería de sus padres acabaría de la forma más surrealista/curiosa con una obra que se expuso en Arco. Llamativo, ¿verdad?

Después, Pedro relata su historia. Él cuenta un caso que vio en Arco. Era montador de stands y vio a un señor en una silla de ruedas. Estaba sentado frente a un cuadro de grandes dimensiones. En el centro, "un rectángulo de color negro de metro y medio por un metro. Yo mido 1.80 y, como no veía nada, me acerqué al señor... empecé a mirar y yo no veía nada. Este señor llamó al del stand para que le diese explicaciones. El cuadro se vendió en 15.000 euros. Yo no entendía nada".

Manolo se lleva muy mal con el arte contemporáneo. Estudiaba en Zaragoza y, en una clase de dibujo, empezó a explicar y le preguntó qué le parecía. Estaban analizando una obra allá por el año 1982 "y me echó de clase y todo. Lo único que le dije es que yo admiraba un Velázquez o un Greco. Mi pareja pinta cuadros y le veo las olas, los pequeños detalles".

"VIMOS EN ARCO UN PLÁSTICO INDUSTRIAL DE PARED A PARED"

Otra 'Fósfora', llamada Yolanda, se fue con un amigo a la inauguración de Arco. Dando una vuelta, se tomaron un café. Y en la distancia, su amigo le dijo que le parecía raro que no hubiesen abierto un stand. Lo que descubrieron que "había un plástico industrial de pared a pared. Y le dije que eso era la obra. Nos costó". Ella es defensora del arte contemporáneo. Viaja para ver grandes obras.

Juan Manuel también responde al tema del día. Le tiene un poco de manía al arte conceptual porque recuerda una visita al Museo Reina Sofía en el que había un lienzo rajado de arriba a abajo. Por eso, "tengo la sensación de que los artistas, una vez ganan fama, pueden hacer lo que les da la gana. Cosa que no pasa con un autor o un cantante".

¿Y qué opina Francisco de este arte?

Concluye la sección de 'La hora de los fósforos' indicando que parte de la base de que él es pintor. Es autodidacta, nunca ha tenido conocimiento a través de escuelas y "me gusta. Lo he hecho siempre. Y ahora me dedico enteramente a ello porque me he jubilado. Soy pintor hiperrealista. Llevo mi trabajo al grado más realista posible. Que mi obra se confunda con la realidad".

Si es cierto que se nutre de todas las fuentes que puede. Su fin es la realidad más absoluta e intenta aprender cada día. "Dicho esto, a mí el arte en general me gusta. El impresionismo, etc. Pero es cierto que, a mi juicio, dentro de este arte moderno/contemporáneo hay mucho de la fábula del rey bobo. Que la gente, por inercia... hay un mercado en el que se valoran obras y a gente que se les da sitio porque tienen alguien que les mueve".