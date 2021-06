Quejas de alumnos y padres ante las medidas de Baleares por el macro brote de contagios

El macro brote originado en Mallorca que se ha expandido a algunas comunidades autónomas está dando mucho de qué hablar y mucha preocupación.

Una de las medidas que ha adoptado el gobierno balear es establecer un hotel, denominado hotel covid, al que están siendo trasladados los jóvenes que siguen en la isla y que han tenido contacto estrecho con positivos. Una decisión que está recibiendo muchas críticas tanto de los alumnos que están viviendo esta situación como por parte de los padres al considerar que se están vulnerando sus derechos y que a los niños se les está obligando por la fuerza a trasladarse a dicho hotel. A ello se une, además, la falta de información.

En estos momentos, 175 jóvenes de los 268 que han sido identificados por ser contacto estrecho que están en el hotel covid, 33 han dado positivo y nueve han sido ingresados por sintomatología leve: fiebre, dolor de garganta…

Esta mañana se reunirá el gobierno balear y será la consejera de Sanidad la que de los nuevos datos.

En‘los fósforos’ de ‘Herrera en COPE’ hablamos con alumnos y padres que están sufriendo esta situación. Como es el caso de Juan Pedro que está en una de las habitación del hotel covid de Mallorca. Juan Pedro es de Cádiz y viajó a Palma junto a sus amigos todos con PCR negativa, como es obligado. Cuenta que ellos llegaron el día 24, que estuvieron en la playa y por la noche fueron a una sala pero ellos, sin mezclarse con otro grupo pero es lógico que “si nos crucemos con otra gente pero sin juntarnos con ellos”, dice. Al día siguiente les dijeron que se tenían que ir al hotel covid y que “lo hacíamos por la fuerza o tendríamos que pagar una multa por cometer un delito contra la salud pública”.

A día de hoy siguen en el hotel, han dado negativo en las pruebas que les han realizado, incluso “nos han felicitado porque el grupo de Cádiz hemos dado todos negativos”, cuenta Juan Pedro. Sin embargo, todavía no sabe cuándo podrán volver a casa porque reciben información confusa “por un lado nos dicen que si esta mañana damos negativo nos podemos ir hoy mismo; por otro lado, que tenemos que estar aquí 10 días…”.

Inma es madre de una joven que viajó a Mallorca con un grupo de Córdoba. Llegaron a la isla el día 22, también con PCR negativa, y estuvieron haciendo sus actividades como un grupo burbuja. El único contacto es que ellos llegaron el mismo día que se fue el grupo del País Vasco que ha dado los cinco positivos, pero no alternaron con ellos, simplemente estaban en el mismo hotel. Por eso y ante los positivos que se están dando en ese grupo, 30 de 52 jóvenes, los padres se preguntan “qué habrá en ese hotel”. Inma denuncia que “es terrible la falta de información y se han llevado a niños al hotel covid a las 4 de la mañana desde su hotyel”.

Luis es otro padre de una chica que se encuentra en el hotel covid porque “les dijeron que si no se iban, serían ellos los que tenían que pagar la habitación de su hotel”, y denuncia que “mi hija ha sido llevada por la fuerza al hotel covid”. Además, señala que en relación a quién va a pagar la estancia en ese hotel “a nosotros nos han dicho que el gobierno balear, pero no de forma oficial, al igual que no sabemos quién pagar el billete de avión de vuelta”.