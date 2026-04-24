Marcos (55): "Me acabo de enterar de que pongo la bolsa de basura al revés; hay que abrirla, apoyarla en los bordes e introducir todo lo que hay por fuera hacia dentro de la bolsa"

El programa Herrera en COPE, en su sección 'La Hora de los Fósforos' presentada por Alberto Herrera, ha sido testigo de una revelación que ha dejado perplejos a muchos oyentes. Todo comenzó cuando un participante llamado Marcos, de 55 años, confesó que acababa de descubrir que llevaba toda la vida colocando mal la bolsa de basura. Según relató Marcos, su método tradicional consistía en coger la bolsa, hacer un nudo, meterla en el cubo y luego ajustar los bordes por fuera.

Alamy Stock Photo Bolsa de basura en una imagen recurso

Sin embargo, hace apenas una semana aprendió la técnica correcta: "Hay que abrir la bolsa, apoyarla en los bordes e introducir todo lo que hay por fuera hacia dentro de la bolsa". Este método, que el presentador calificó de "completamente revolucionario", permite que la parte perfumada de la bolsa, si la tuviera, quede hacia fuera, optimizando su función y facilitando su colocación.

Descubrimientos de todo tipo

La intervención de Marcos no fue la única que sorprendió a la audiencia. El programa se llenó de descubrimientos tardíos y costumbres erróneas que otros oyentes compartieron, demostrando que nunca es tarde para aprender algo nuevo sobre los aspectos más insospechados de la vida cotidiana.

Una oyente llamada Esther desveló que se enteró hace poco de que la parte brillante del papel de aluminio es la que debe estar en contacto con los alimentos para conservar mejor el calor, al contrario de cómo lo hace la mayoría de la gente. "Todos, toda la vida, lo hacemos al revés", admitió. Los secretos familiares también tuvieron su espacio: Abel contó que, tras toda una vida llamando "tía María" a su tía de 82 años, descubrió que su nombre real es Elena.

De forma similar, Pilar se enteró en la boda de su propio hijo de que este tenía un segundo nombre, Amadeo, que su marido le puso en el registro sin que ella lo supiera para continuar una tradición familiar. El novio tampoco conocía su nombre completo hasta ese mismo día.

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La anécdota de Javier Sierra desde Mallorca provocó risas al confesar su odisea con los carros de equipaje del aeropuerto. Tras intentar mover varios sin éxito, pensando que estaban rotos, una mujer le explicó el mecanismo: "Perdone usted, es que tiene que bajar las manetas abajo que ruede". Su conclusión fue: "Ya decía yo que estaban todos averiados".

Otros oyentes compartieron curiosidades como el verdadero origen de la expresión "más flojo que el Molleguita", que según descubrió José, proviene de "más flojo que un muelle de cuerda". También se habló de que el tomate, consumido en exceso, puede subir el ácido úrico, como aprendió Ángel a sus 70 años, o la sorprendente teoría de Manuel sobre la función de los cinturones de seguridad en los aviones en caso de accidente.