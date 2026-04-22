Manuel, agricultor jubilado: "Me enteré de que los aviones llevan cinturón de seguridad para ahorrarle trabajo a los forenses y saber quién es cada uno"

El programa Herrera en COPE ha vivido un momento de gran sorpresa durante su sección 'La Hora de los Fósforos', un espacio donde los oyentes comparten descubrimientos recientes o errores que han cometido durante toda su vida. La intervención de Manuel, un agricultor jubilado de La Mancha, ha dejado perplejos a muchos al desvelar la que, según le contaron, es la verdadera y sombría razón de ser de los cinturones de seguridad en los aviones.

Manuel, que disfruta de su jubilación tras "50 años cotizados", ha relatado que se enteró del motivo durante uno de los viajes que su hijo le regala cada año. Según le explicaron en el propio avión, el cinturón no está diseñado para salvar vidas en un accidente catastrófico, sino para "quitarles trabajo a los forenses". La idea es que, en caso de siniestro, los cuerpos permanezcan en sus asientos. "Imagínate en un accidente que pegue con el cinturón los tienen todos ordenaditos", comentó Manuel, facilitando así la identificación de las víctimas.

EFE Un avión aterriza en el aeropuerto de Santiago de Compostela-Rosalía de Castro

Descubrimientos que cambian la rutina

La revelación de Manuel no ha sido la única anécdota sorprendente de la jornada. Otros oyentes han compartido sus propios descubrimientos tardíos, como Marcos, de 55 años, quien se dio cuenta hace una semana de que ha estado poniendo mal la bolsa de basura toda su vida. La forma correcta, para aprovechar el perfume, es "abrir la bolsa, apoyarla en los bordes e introducir todo lo que hay por fuera hacia dentro".

Por su parte, Esther ha comentado que el papel de aluminio debe usarse con la parte brillante en contacto con el alimento, algo que, según ella, "todos, toda la vida, lo hacemos al revés". A esta lista de hallazgos se ha sumado Javier, un oyente de Mallorca, que descubrió tras mucho esfuerzo que los carros de equipaje de los aeropuertos solo se mueven si se baja la maneta. "Ya decía yo que estaban todos averiados", ha confesado entre risas.

De nombres ocultos a letras de canciones

Las confusiones también han tenido su espacio. Un oyente ha explicado cómo se enteró de que la letra de la canción de Serrat, 'La mujer que yo quiero', no decía "me autosubyuga", sino "me ató a su yunta". En el ámbito familiar, Abel ha compartido que, a sus 82 años, su tía María en realidad se llama Elena, un hecho que la familia nunca corrigió.

Europa Press Joan Manuel Serrat

Una historia similar ha sido la de Pilar, quien se enteró en la boda de su propio hijo de que este tenía un segundo nombre, Amadeo. Su marido se lo había puesto en el registro en honor a su abuelo sin decírselo nunca. "Es que yo en el registro le puse Fernando Amadeo y a ti no te lo he dicho nunca", le confesó su esposo tras la ceremonia. El propio hijo tampoco conocía su nombre completo.