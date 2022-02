Los 'fósforos' menos detallistas y románticos

Se acerca una de las fechas más románticas del calendario, o no. Porque el próximo 14 de febrero, Día de San Valentín, se celebra el amor.

Pero no para todo el mundo, porque hay quienes sí lo celebran, hay quienes ven ese día como algo comercial y quienes, dicen, celebran el amor todos los días.

De una manera u otra, lo que o cabe duda es que ese día no pasa desapercibido para nadie, más que nada porque las marcas se ocupan de que no sea sí con su constante bombardeo de ofertas y sugerencias para que no olvides comprar el regalo a tu pareja.

Y esto nos lleva a descubrir si ‘los fósforos’de ‘Herrera en COPE’ son románticos, si son detallistas y tienen esos gestos con sus parejas o son… algo despistados con este tema.

Alicia nos cuenta que su marido no es nada detallista, “más bien un desastre”. De hecho, este jueves que quiso adelantarse a la celebración de San Valentín, “me dio el susto de mi vida”. Y es que su marido decidió “sorprenderla” y cuando ella estaba preparando la cocina para su hija, le llamó para que fuera corriendo y empezó a decirle que le dolía el corazón… al ver la cara desencajada de su mujer, le sacó una chocolatina de corazones.

En el caso de Pedro es su mujer la que falla en este asunto. “es la antítesis del romanticismo”, dice. Y recuerda el día que él apareció con una rosa y ella le preguntó que qué había hecho. O, por ejemplo, el día que se olvidó de su aniversario de boda.

Tampoco el marido de Lola es detallista. Una Navidad apareció con un regalo que le había hecho un cliente, eran dos perdices con sus plumas y todo, pero ella no sabía cocinar. Y recuerda Lola que el regalo de su marido en esa Navidad fue el libro: ‘Como preparar caza’.

El caso de Alejandro es excepcional, durante nueve años estuvo mandándole una rosa cada día a su anterior pareja. Y ahora, confiesa, su actual pareja le pone a prueba para que le haga regalos.

Consuelo recuerda que se casó el 14 de febrero de 1967 con un “hombre nada detallista”, y que dejó de hacerle regalos porque se aburrió.

María Victoria recuerda el día que su marido le compró un ramo de rosas yque se lo dejó olvidado en el coche durante días.

Y, por último Amabilio, que dice que cuando llegan estos días prefiere darle el dinero a su mujer para que se compre lo que quiere, porque ha tenido malas experiencias cuando le ha comprado regalos porque siempre los cambia.