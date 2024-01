Escucha aquí la surrealista situación que vivió una 'fósfora' en el cine: "Quitaron la película"

En 'La hora de los fósforos' de 'Herrera en COPE', tenemos la oportunidad de descubrir historias dispares que viven nuestros fósforos. Una de ellas nos la contaba María. ¿Quieres saber lo que le pasó en un cine? No tiene desperdicio. Escucha su historia en el audio que tienes disponible a continuación.

Explicó que fue al cine con su novio. Fueron a ver 'Million Dolar Baby'. Todo iba normal. Hasta que, en la película, le hacen una traqueotomía a uno de los personajes. "Empecé a tener calor. Era verano. Y yo le decía a mi novio que me estaba mareando y no me miraba. Me daba aire sin mirarme. No me acuerdo de más", explica. Prosigue su discurso indicando que cuando se despertó "estaba fuera, con las piernas para arriba. Quitaron la película".