Al sur de la provincia de Sevilla hay un pueblo que no llega a los 40.000 habitantes. Para ser un pueblo es grandote, la verdad. Pero claro, que en un lugar con esa densidad de población y extensión hayan nacido tres de los jugadores que esta tarde van a defender los colores de España, es muy llamativo.

Jesús Navas (38 años), Fabián Ruiz (28 años) y Pablo Martín Páez Gavira “Gavi” (19 primaveras que dirían los clásicos), son de Los Palacios y Villafranca, ese pueblo formado por dos antiguas localidades que se fundieron en una en 1836. Y ahí justo comenzaron los tres tocando balón. Sus entrenadores locales les recuerdan como si fuera ayer.

Ninguno de los tres ha perdido su acento. Quizá sea Gavi, el más joven, el que lo tiene más matizado, pero es que a los once años ya se tuvo que ir a Barcelona. Aun así, sus orígenes no se disimulan. Porque no solo es el deje, es su infinita humildad.





Y, a todo esto, aún no hemos hablado de los tomates de Los Palacios y Villafranca, que tienen muchas características comunes a sus jugadores: muy demandados en todo el país, y fuera de nuestras fronteras, han conseguido una marca propia para hacerla nacional y colectiva. El Genaro, el Matías, el Panekra, Valderrama, Montaner….parecen otra alineación que, en lo suyo, también son campeones.

A Navas le toca esta tarde marcar a Mbappé, así que hoy, estamos seguros, toda Villafranca y Los Palacios estará empujando a su “Duende” y a los suyos, a los que han visto corretear por sus calles.

Tres internacionales del mismo pueblo. Oigan, ¿y si el secreto estuviera en los tomates?