La NASA suspende el primer paseo espacial femenino por una cuestión de tallas

No habrá paseo espacial femenino. La salida de dos mujeres astronautas de la Estación Espacial Internacional, no podrá realizarse por una cuestión de tallas.

La NASA había anunciado que Anne McClain y Christina Koch realizarían este viernes una caminata espacial. Iba a ser la primera de la historia protagonizada por una tripulación exclusivamente formada por mujeres.

Spacewalks are a challenge, but the right equipment makes the job easier! Spacesuits are the most important gear. To get the best fit, we've updated the assignments for our March 29 and April 8 spacewalks outside the @Space_Station. Get more details: https://t.co/AoXmgVqKkJ pic.twitter.com/xrCKdMgFXr