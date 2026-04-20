"Me he quedado fuera para que entrara mi hija porque yo ya lo viví en Zaragoza hace 38 años; mi mujer estaba casi llorando al verme ahí sentado y yo dije que estaba tranquilamente"

'Herrera en COPE' ha destacado este lunes en su 'Historia del Día', presentada por María José Navarro, un relato que captura la esencia del amor por el fútbol y la familia. La historia, un reportaje original de Gonzalo Tortosa para 'El Chiringuito de Jugones', presenta a Íñigo, un aficionado de la Real Sociedad que se ha convertido en protagonista inesperado en los aledaños del estadio de La Cartuja.

900 kilómetros para quedarse en la acera

Íñigo, ataviado con su camiseta txuri-urdin, emprendió un viaje de 900 kilómetros con la ilusión de ver a su equipo en la final. Sin embargo, al llegar, tomó una decisión que ha conmovido a muchos: le cedió su entrada a su hija, que había acudido sin ticket. "Al final digo, pues, intenta entrar, que me quede yo aquí fuera, que yo ya lo he vivido, ¿me entiende?", ha explicado el propio Íñigo.

Mientras su hija y su mujer, a la que define como la verdadera forofa de la familia, disfrutaban del partido desde la grada, él lo seguía desde la acera. Su esposa, entre lágrimas, se comunicaba con él a través de un cristal, apenada por la situación. Íñigo, con una calma admirable, le restaba importancia al hecho: "No os preocupéis, que yo aquí estoy tranquilamente, mientras no había nada raro".

La victoria y el recuerdo de los que no están

La noche culminó con la mayor de las alegrías para la afición 'txuri-urdin': la Real Sociedad se proclamó campeón de la Copa del Rey. La celebración de Íñigo en el exterior del estadio fue doblemente emotiva, ya que la victoria le trajo el recuerdo de los que ya no están. "Es una pasada", acertaba a decir visiblemente emocionado.

La emoción de Íñigo se desbordó al pensar en sus seres queridos. "Me acuerdo mucho de mis padres, de mis suegros, todos. Han vivido a la real, y no han conocido esto. Y eso me emociona mucho por ellos", ha confesado. Su recuerdo se extendió a "mucha gente que que que era futbolero, de Atocha", evocando la memoria histórica del club.

EFE Los jugadores de la Real Sociedad levantan la Copa del Rey sobre el terreno de juego de La Cartuja.

La historia de Íñigo se ha convertido en un perfecto ejemplo del vínculo que crea el fútbol, un lazo hecho de generosidad, alegrías compartidas y, sobre todo, memoria. Un homenaje a todos los aficionados que, como él, viven los colores de su equipo de una forma incondicional.