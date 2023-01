George Santos, el político estadounidense más mentiroso del mundo

George Santos, 34 años, se convirtió en una de las estrellas de la noche electoral de noviembre, al ganar por sorpresa para el Partido Republicano, su acta como diputado en la Cámara de Representantes por el Estado de Nueva York.

Fue una noche de vino y rosas para Santos, pero la resaca fue larga cuando los medios empezaron a hurga en la vida y milagros del joven político y comprobaron, estupefactos, que el tipo era de los que no decía la verdad ni al médico.

Santos, que no hace honor a su apellido, ha mentido en todo en sus finanzas, en su profesión, en sus orígenes.Contó una épica historia de sus abuelos, judíos de origen ucraniano, víctimas de la persecución nazi. Santos no es judío, es católico, sus abuelos nacieron en Brasil y en el Museo del Holocausto no saben nada de ellos.

Un fiscal investiga ya sus dudosas finanzas. Tratan de averiguar de dónde sacó los setecientos mil dólares para su campaña.Para rematar, se inventó un graduado en una universidad neoyorkina e inexistentes trabajos en empresas de prestigio como Citigroup y Goldman Sachs.

Me dirá usted, con razón, que el joven congresista tiene rivales y seguramente, se le vendrá a la cabeza alguno muy cercano, pero el nivel de trolas del amigo es tan grande que, en propiedad, se ha ganado el derecho a ser el político más mentiroso del mundo.

Por cierto, no, Santos, no ha dimitido.