Deja una nota a la Policía en su coche mal aparcado para que no le multen ni se lo lleven al sufrir un apretón

José María, un joven gaditano, residente en Barcelona, pasó un día muy agradable el pasado domingo día 10, hasta que tuvo que regresar a su casa.

Estuvo en el domicilio de unos amigos viendo el partido de segunda división Rayo Vallecano-Cádiz...y se hartaron de comer.

Que si jamón, que si queso, que si lomo embuchado... y ya para colmo, pidieron unas pizzas.

Terminó el partido, cogió su coche y se dirigió a su casa, pero no encontró aparcamiento. Merodeó durante más de 40 minutos y cada vez le apremiaba más una seria necesidad: Se iba por la pata abajo.

Tenía que encontrar urgentemente una solución y no fue otra que aparcar en un lugar indebido, aunque tuvo la suficiente lucidez y el tiempo necesario para escribir una nota que dejó visible sobre el salpicadero del coche.

Pretendía que no le multara la Policía ni que la grúa se llevara su vehículo.

La nota decía: “Son las 12:03 de la noche, llevo 40 minutos buscando aparcamiento y no hay nada. Me estoy cagando vivo y no puedo aguantar más. Por favor no llevárselo que me lo llevo mañana a las 6:30”. Y añadía su teléfono móvil.

Parece que la historia acabó bien. No se llevaron su vehículo y él pudo aliviarse con serena placidez en su domicilio.

Es la ‘Historia del día’ en ‘Herrera en COPE’.