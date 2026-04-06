Txema Fernández, chef, hace más llevadero el ingreso en Semana Santa a los ingresados de un hospital malagueño: "Para que puedan disfrutar"

No tiene buena prensa, esa es la verdad. Para qué vamos a decir otra cosa. El menú de un hospital, así de entrada, como que no. Y tiene de todo, ojo. Mucha proteína, que ahora la llevan hasta los yogures, o eso dicen. Y verdura, a veces en puré. Nada está muy caliente y casi todo está soso.

Pero, en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria en Málaga, han recibido un regalo en la bandeja: el menú basal de un chef de postín.

Es Txema Fernández, un cocinero que se fue a vivir a Torremolinos y que es toda una referencia en la provincia de Málaga. Txema tiene esa cosa que poseen los vascos: en la mesa, buen producto y poquita tontería.

Estos días, que ha hecho buenísimo, ha debido ser duro pasarlos en un hospital. La comida lo mejora todo. No les cuento nada nuevo. Por eso, esto que ha hecho Txema Fernández habrá sido una ilusión para los pacientes. Y eso, cuando uno está ingresado es un montón.

Así que, si Vd o uno de los suyos ha pasado estos días así, dos cosas: ha salido o va a salir mejor de lo que entró. Y la otra: cómprese algo rico.