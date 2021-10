La tuberculosis pone en riesgo a la vaca serrana negra soriana

De serrana negra sorianaapenas hay 520 vacas en todo el mundo. Y la mitad las tiene Alejandro García, un joven ganadero que vive en San Pedro Manrique, un pueblo de 600 habitantes en Soria.

Alejandro empezó su proyecto hace 5 años. Invirtió mucho dinero y mucha ilusión en quedarse con 80 reses de esta raza al borde de la extinción. Se las compró a un extorero que se las quería quitar de encima. Son vacas muy bonitas pero de esqueletos anchos. Lo que significa, básicamente, que ofrecen menos carne que otros ejemplares y, por tanto, son menos rentables.

Pero eso a Alejandro no le importaba. De hecho, durante estos 5 años ha ido reproduciendo vacas hasta llegar a las 260.Ahora, sus animales y su trabajo están en serio peligro. Varios casos de tuberculosis obligan a sacrificar a todo el rebaño.

Es una norma europea que, sin embargo, no tiene en cuenta varias cosas. Entre ellas, que según Alejandro hay animales que no han estado en contacto ni un sólo momento porque no comparten pasto. Por eso, él pide que, en todo caso, sólo se sacrifiquen aquellos que sí que están contagiados.

A la espera de una notificación oficial, Alejandro no sólo teme por el futuro de esta raza de vacas sino también por el suyo propio. Cree, resignado, que le tocará abandonar su pueblo y marcharse a la ciudad en busca de un trabajo.

