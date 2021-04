Mike Wimmer, el niño de 12 años graduado en secundaria y la universidad a la vez

Este viernes nos deja, también, la historia de Mike Wimmer.

Este joven estadounidense de tan sólo 12 años está llamado a ser una de las grandes eminencias científicas en los próximos años.

La razón es simple. En unas semanas, Mike va a graduarse, a la vez, de secundaria y de un grado similar a los dos primeros años de universidad. Es decir, en tan sólo un curso va a finiquitarse cuatro escalones de la Educación.

Pero eso no es todo. Este joven superdotado ya puede presumir de haber creado una empresa tecnológica. Con ella, está trabajando en evolucionar la tecnología que se utiliza en los hogares inteligentes.

No better way to introduce my newest venture, HORIZON OS, than at my high school science fair! I am excited for the future and the tremendous potential this OS has in changing the lives of so many. Finding my way to change the world! #STEM#sciencefair#changetheworld. pic.twitter.com/dLdR4NTiVm