Mateo, el pequeño regalo de Dios que un día perdonará a su madre por haberlo abandonado

Lloviznaba y hacía frío en la ciudad bonaerense de Merlo. Eran las 7 de la tarde.

Elías y sus amigos pasaban por una vereda y encontraron un caja de cartón junto a un árbol, que se movía extrañamente. Pensaron que en su interior había un gatito.

La caja estaba cerrada, pero no sellada. La abrieron y dentro encontraron un bebé. Estaba vestido y arropado por dos mantas y en su cabeza llevaba un gorrito azul.

Estaba despierto y no lloraba, pero su piel comenzaba a amoratarse.

Prendida en su pecho había una nota: “Me llamo Mateo. Nací el martes. Mi mamá me dejó porque no puede cuidarme”.

Y añadía: “Quien haya encontrado a mi hijo Mateo le pido por favor que llame a su papá. Se llama Joaquín y todavía no lo sabe. No puedo cuidarlo ni tenerlo. Nació ayer. Lo amo mucho y espero que algún día me perdone".

En el teléfono del padre, nadie contestó.

El pequeño, de apenas 24 horas de vida, fue trasladado al Hospital Héroes de Malvinas, donde quedó ingresado. Está bien, fuera de peligro y en observación.

Mateo significa regalo de Dios y un día perdonará a su madre.

