Un hacker acosa a una niña de 8 años desde la cámara de vigilancia de su habitación: “Soy Papá Noel”

Una cámara de seguridad puede convertirse en una pesadilla y lograr el efecto contrario para el que se instaló.

Es lo que ha ocurrido en una ciudad de Mississipi, Estados Unidos.

Una familia decidió instalar una cámara de seguridad en las habitaciones de sus hijas. Poco después de la instalación, una de ellas, Alyssa, de ocho años, comenzó a escuchar una melodía en el cuarto y al rato oyó una voz masculina que no era la de su padre.

“Soy tu mejor amigo. Soy Papá Noel. ¿No quieres ser mi mejor amiga?", preguntó la voz a la niña.

Y luego se dedicó a insultarla y la invitó a "portarse mal" y a "romper la tele".

La pequeña, asustada, abandonó la habitación y corrió en busca de sus padres, que rápidamente desconectaron la cámara. La familia aún no se ha repuesto del susto.

"No tengo palabras para expresar lo mal que nos sentimos", ha declarado la madre. “No puedo hacer nada para tranquilizar a mis hijas. No puedo decirles que sé quién es esa persona. Y tampoco que no vaya a aparecer en nuestra casa en mitad de la noche".

En los últimos años, se han sucedido casos similares en Estados Unidos.

Desde 1984, el Gran Hermano avanza. No descansa y nos vigila desde el Ministerio de la Verdad o el del Miedo.

