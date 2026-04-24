El emocionado homenaje a Jorge García y Natalia Román; montañeros fallecidos en un alud en el pico Tabalto de Panticosa

Ayer, en el Día de Aragón, se rindió un emocionado homenaje a dos montañeros. Jorge García Dihins y Natalia Román. Perdieron la vida el pasado 29 de diciembre en un alud en el pico Tabalto de Panticosa, donde también murió Eneko Arrastua.

Jorge era pediatra en el Hospital San Jorge de Huesca y Natalia, su novia, una corredora de ultratrail excepcional. Las familias de ambos recogieron ayer la Medalla al Mérito Deportivo a título póstumo.

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Miren, el espóiler de la vida ya saben cómo acaba. Todos vamos a irnos. Quizá lo deseable es que cuando uno se vaya, haya pasado una estadía por aquí que merezca la pena ser celebrada por los que se quedan.

Esto era lo que les hacía felices.

No conozco a ningún montañero que quiera despedirse sin tener la mejor de las vistas.

EL MUNDO DEL MONTAÑERISMO LLORÓ ESTA TRÁGICA PÉRDIDA

El mundo del montañismo lloró esta trágica pérdida. Manolo Bala, presidente de Peña Guara, club del que el pediatra fallecido era socio, calificó el suceso como "otro momento triste para la comunidad montañera". Bala reflexionó sobre la dualidad de esta afición, que ofrecía "momentos tan bonitos" pero también tragedias como esta, describiéndolo como "la cara y la cruz". Según el presidente de Peña Guara, en toda actividad con riesgo "a veces, pues la moneda da la vuelta inesperadamente".

Bala explicó la magnitud del alud y las escasas posibilidades de supervivencia ante un fenómeno de estas características. "Cuando te cae semejante paquetón de nieve encima, las dificultades de que salgas ileso o herido de ellas son muy pocas", lamentó.