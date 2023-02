Luis del Val: "Según Belarra las guerras son protagonizadas por hombres, por lo que son producto del machismo"

Hay mujeres de una valía increíble, que estudian e investigan de manera callada, con toda humildad, y que, un día cualquiera, pongamos que ayer, sueltan alguna de las conclusiones a las que llevan sus profundos estudios, y nos dejan asombrados, estupefactos, y preguntándonos cómo es posible que nadie, antes, se hubiera dado cuenta. El último y preclaro ejemplo es el de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien, además de atender a su familia, a su partido y a sus deberes como diputada en el Congreso, ha sacado tiempo -no dé de dónde- y ha llegado a informarnos de su deslumbrante tesis históricas, la más reciente que las guerra son protagonizadas por hombres, lo que le lleva a colegir, con una osadía científica espectacular, que eso se debe a que las guerras son producto del machismo y de capitalismo. A los legos, a los que no hemos estudiado tanta Historia como Ione Belarra, nos cuesta bastante vislumbrar los elementos capitalistas en las guerra de Esparta contra Atenas, aunque el machismo de la guerra de Troya podría estar en que Elena era lesbiana, y Paris también homosexual, ¡qué se yo! de la misma manera que en las llamadas guerras de Religión resulta difícil encontrar el capitalismo. Pero si Ione Belarra ha llegado a esa conclusión, así será. Estos días ha regresado una ciudadana española, que estaba en una cárcel musulmana. Si en la batalla de Lepanto, la fundamental flota española, con la ayuda del Papado de Roma, no hubiera vencido al Islam, esta ciudadana no habría salido desde España sola, porque toda Europa sería musulmana, incluida ella. Por cierto, la próxima premio Nobel, Ione Belarra, ya nos explicará si la invasión de Ucrania es más capitalista que machista, o al revés; y si en la Segunda Guerra Mundial deberíamos haber rechazado la intervención de Estados Unidos para que Europa hubiera podido ser un continente nazi. ¡Ah! Isabel la Católica, que con la ayuda del judío Santángel, financió a Colón -causante de que Ione Belarra y 500 millones de personas más en todo el mundo hablemos español- sería machista, seguro, y capitalista, aunque faltaran unos cuatrocientos años para que naciera Carlos Marx. Aguardo, con impaciencia, conocer el capitalismo de Atila, explicado por nuestra próxima premio Nobel de Historia, la gran Ione Belarra.