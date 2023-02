Luis del Val: "Los socialistas llegaron al poder mediante una moción de censura para acabar con la corrupción"

Y quiero darte las gracias porque ya, esta mañana, has aclarado que la consigna del PSOE a sus diputados de que tengan precaución, mucha precaución, no es que el grupo parlamentario socialista esté en plena campaña del “Póntelo, pónselo”. Menos mal, porque sería una muestra que irritaría a las diputadas de Podemos, Podemas, Podemes, y aún así noto una tendencia en los socialistas corruptos a proteger y fomentar el negocio de la prostitución. Los corruptos del PP y los separatistas son más de paraísos fiscales, estaciones de esquí caras, alquiler de aviones y tal, pero la tendencia a los corrales del lupanar de los socialistas corruptos es innegable. La cabra tira al monte y el socialista al lenocinio. Las fotos aparecidas, enseguida te conectan con el dinero para asar una vaca de la corrupción andaluza, que no terminaba, por cierto, en un asador, sino en esos lugares, llamemos de relajación, o con las fotos de aquél director de la Guardia Civil, paisano a mi pesar, que también se sentaba en calzoncillos, y hay que reconocer que cualquier hombre, salvo excepciones, en calzoncillos pierde mucho. Y observo que las podemitas tienen razón, y en corrupción lo que ellas llaman el heteropatriarcado lleva una ventaja evidente, por lo que se impone, digamos, una democratización sexual de la corrupción, y que no sean siempre los hombres, los corruptos y, si hablamos de igualdad que sea para todo y, si en lugar de prostíbulos pues las cenas terminan contratando gigolós, mejor, y, por favor, a ver si subimos también un poco el porcentaje de homosexualidad en la bancada socialista, porque mucha oratoria, mucha ley trans, pero pocas vocaciones, a no ser que los armarios sean cómodos.

Y, por cierto, pertenezco al escaso porcentaje de españoles que cree en la presunción de inocencia, y que un diputado sea invitado a cenar, no significa que sea un comisionista. Lo que les ocurre a los socialistas es que llegaron al poder a través de una moción de censura para acabar con la corrupción, y llaman al PP el partido de la corrupción. Claro, es algo así como si la dueña del burdel del cuarto piso se quejara, a la vecina del tercero, de que su hija era una guarra porque se besaba con el novio en el portal. Vamos, llaman al PP partido de la corrupción, y nos va a dar la risa.