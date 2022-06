Del Val: "Posiblemente por la calor, Yolanda Díaz dijo que había que luchar contra la represión franquista"

Yolanda viene del latín, derivada de Viola o Violeta, significa “la que da regocijo”, no me nieguen que no es chulísima, y resulta chulísimo que Yolanda, la vicepresidenta del Gobierno que tan a menudo nos recuerda que hace cosas chulísimas, sea la que nos da regocijo.

Doña Yolanda Díaz, no sólo hace cosas chulísimas, sino que se fue de mitin a Córdoba, decisión admirable, teniendo en cuenta que hoy en Córdoba llegarán a los 42 grados a la sombra, y mañana a los 43. Para una gallega, acostumbrada a las suaves y apacibles temperaturas de La Coruña y de Santiago de Compostela, me imagino que tendrá que aguantar las lágrimas si algún desaprensivo, en la primera fila del mitin, se pone a chupar un helado. Como soy muy malicioso, y no me fío de los políticos, me pregunto si don Juan Manuel Moreno Bonilla, que acaba de ser entrevistado, no habrá convocado estas elecciones con el objetivo de achicharrar a los oponentes por los efectos del calor. Bueno, de la calor, que ya me enseñó Herrera que hay clases, y está el calor, la calor, los calores y las calores, que ya son como estar a las puertas del infierno, pero sin corriente de aire.

Posiblemente debido a la calor, Yolanda Díaz dijo que había que luchar contra la represión franquista

Posiblemente debido a la calor, doña Yolanda, con las neuronas sometidas a altas temperaturas, dijo que había que luchar contra la represión franquista, manifestado en Córdoba, en junio de 2022, siglo XXI de la era cristiana. Dice un político alemán, por ejemplo, en Frankfurt, que hay que votar para evitar la represión nazi y la vuelta de Hitler, y no sabemos la que se hubiera organizado, en una ciudad alemana que está entre los 14 grados de mínima y los 22 de máxima.

Lo de Yolanda, sin duda, fue un efecto del calor, o el deseo de dar regocijo. Eisenhower vino en visita oficial a España en 1959 y, antes, se aseguró de que no hubiese presos políticos. En 1959, los padres de doña Yolanda o no habían nacido o estaban tratando de aprender la tabla de multiplicar en la escuela. Hace ya 63 años de lo de Eisenhower y, si doña Yolanda lo menciona, puede que le pregunten en qué grupo musical toca o canta. Yo creo que habrá sido la calor. La calor desorienta mucho.