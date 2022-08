Del Val: “Por fin, el nacionalismo catalán aborda un asunto urgente y básico que a todo el mundo preocupaba"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la campaña que ha puesto en marcha la consejería de Igualdad y Feminismo de Cataluña:

Parece que el estío es una época de apatía, incluso en lo político, pero no, desde luego, en la Generalitat de Cataluña, donde la consejería de Igualdad y Feminismo ha puesto en marcha una campaña con el eslogan de “Mugrons lliures”, es decir pezones libres, que intenta luchar con una discriminación a todas luces injusta, y es que en las piscinas municipales, los hombres puedan lucir sus pezones y, en cambio, las mujeres, no. Sin percatarnos de ello, se abusa de la mujer de manera terrible, y no nos damos cuenta, pero ahí está la Consejería de Igualdad y Feminismo, que se ha tomado muy a pecho la oprobiosa discriminación y está dispuesta a que todas las mujeres no solo se lo tomen también a pecho, sino que lo enseñen. En esta campaña hay una cartelería donde se muestra el pecho desnudo de un ser del género masculino, con el pezón, rodeado del correspondiente vello, acompañado de la leyenda que dice: “Aquest mugró es lliure”, es decir, este pezón es libre. La deducción rápida, de no tener las neuronas atrofiadas, es deducir que si ese mugrons de hombre es lliure porqué no va a ser lliure el mugrons de la señora del cuarto derecha.

En tiempos de discriminación más intensa, recuerdo a un guardia municipal, rogándole a una señora que se pusiera la parte superior del biquini. La señora, como argumento dialéctico, le dijo: “Son tetas de madre”. Y el guardia, impertérrito, respondió: “Señora, yo también tengo testículos de padre, y los llevo tapados”. Hoy, en Cataluña, me imagino que ese guardia sería arrestado por no respetar lo inclusivo, y fortalecer la discriminación. De momento, la campaña es instar a enseñar los pezones y no es obligatorio, pero cabe esperar un movimiento de solidaridad entre las feministas catalanas, y que, muy pronto, veamos los pezones lliures de doña Meritxel Batet, doña Laura Borrás, doña Carme Forcadell, Muriel Casals, Marta Rovira, Neus Munté, Joana Ortega, Anna Gabriel, y tantas otras nacionalistas, sea en la playa o en la piscina, y es de esperar alguna consigna, algo así, como “Pezones unidos, jamás serán vencidos”, aunque eso suena más bien a feminismo sindical. De cualquier manera, por fin, el nacionalismo catalán aborda un asunto urgente y básico, y soluciona un grave problema que a todo el mundo le preocupaba.

