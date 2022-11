Luis del Val: “Sánchez ha puesto el gas, como si cada centímetro cúbico fuera un pedido de joyería”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la Cumbre del Clima de Egipto y el precio del gas ‘conseguido’ por Pedro Sánchez:









Hace casi cuatro horas te preguntabas si habíamos encendido o no la calefacción, y esa es la pregunta hamletiana, “encender o no encender”, esa es la cuestión. Encima, me parece que hoy se reúne la Cumbre del Clima en Egipto para estudiar lo del calentamiento. Estudiar el calentamiento de la Tierra, en Egipto, donde las rejillas del aire acondicionado de los hoteles no dejan de expeler aire frío, durante todo el año, parece algo así como la manipulación de un discípulo de Pedro Sánchez. Hablar de la subida de las temperaturas en un sitio, donde te levantan a las cuatro de la madrugada para ir a ver las pirámides, porque en cuanto pasan de las diez de la mañana, el sol en la cabeza te puede poner los sesos al baño maría, me parece un despropósito, y de ahí pueden llegar a la conclusión de prohibir que encendamos la calefacción.