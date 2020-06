Luis del Val: “Luchemos contra el racismo, sexismo, homofobia... pero no con tonterías contemporáneas"

La imagen del día de Luis del Valen "Herrera en COPE".

Con la prohibición de la plataforma HBO de que sus clientes puedan ver la película “Lo que el viento se llevó”, porque los negros parecen felices en la esclavitud, se certifica que la pandemia de la tontería contemporánea tiene alcance mundial. Los feroces censores de lo políticamente correcto quieren cerebros embutidos en camisa parda y que todos piensen lo mismo, o al menos que lo parezca.

La próxima me imagino que será la prohibición de que se represente 'Otelo', porque el políticamente incorrecto William Shakespearenos presentó al moro veneciano de color oscuro como un repelente celoso. Si hubiera sido blanco, se podría representar, pero tal como le quedó es intolerable ante cualquier tonto contemporáneo convertido en censor de lo políticamente correcto.

Veo venir registros domiciliarios para requisar Robinson Crusoe, esa novela que tantos leímos de niños, y que no sabíamos que era un veneno, porque Robinson Crusoe, cuando naufraga, iba voluntariamente embarcado en una nave que se dirigía a África para reclutar esclavos, no me lo puedo de creer que dicen en Modorro de los Infantes. Se empieza con el eufemismo y se termina en la estupidez.

Primero vino lo de llamar al negro hombre de color. Les Luthiers, en una de sus irónicas actuaciones, hacían referencia a un compositor de color… el narrador dejaba una pausa, y otro de los integrantes añadía para aclarar la posible confusión: de color negro. Y la gente nos reíamos, no por ser racistas, ni despreciar a los negros, sino porque llamar a una persona negra persona de color, es como decir que una persona blanca es una persona incolora.

Hay que luchar contra el racismo, el sexismo, la homofobia... pero no con tonterías contemporáneas

El racismo, el sexismo, la homofobia, las discriminaciones de todo tipo existen en la sociedad. Y hay que luchar contra ellas, pero no con tonterías contemporáneas, y exuberancias ridículas, sino con planteamientos y posibilidades de igualdad. Decir los vascos y las vascas no iguala a las mujeres, lo que las iguala es que tengan las mismas oportunidades de estudio y profesión, y las mismas posibilidades de ascenso social. Y esa igualdad significa que si una mujer es tonta, es tonta, tanto como un hombre es tonto, porque la tontería y la inteligencia no tienen sexo.

A mí lo que me importa es tener gobernantes que no mientan

Cuando mientePedro Sánchez, es un mentiroso, y cuando mienteMarlaska es un mentiroso, y a mí me da lo mismo que uno sea heterosexual y otro homosexual, porque a mí lo que me importa es tener gobernantes que no me mientan. Un corrupto de izquierdas es tan corrupto como uno de derechas, y si siendo Rafael Simancas secretario general del PSOE de la Federación Madrileña, un empresario demuestra que les entregó casi un millón de euros, pues habrá que investigar a ver quién es el corrupto, como se ha investigado cuando el dinero iba hacia el PP. La igualdad significa igualdad y ausencia de privilegios. Y no caben privilegios por ser de izquierdas, por ser de derechas, por ser blanco, por ser negro, por ser macho o por ser hembra. Y derribar la estatua de Colón en Virginia es la misma melonada que si aquí quitáramos la estatua del Cid en Burgos. Y la indignación es libre, pero me resulta extraño que haya manifestaciones en España por un crimen cometido en Estados Unidos, y no haya una sola, tras saber que miles de ancianos han muerto por todo el país, en circunstancias no demasiado claras.

