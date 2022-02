Luis del Val: "Hoy Marín es un mar de lágrimas, una una montaña de malos recuerdos"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la tragedia que vive Marín tras el naufragio del Villa de Pitanxo:









"Hoy Marín no es un puerto de pesca que se asoma al Atlántico, hoy Marín es un puerto triste que, en tierra adentro, se anega en un mar de lágrimas.

Hace algo más de hora y media se refería Ángel Expósito a un cuadro de Sorolla, cuyo título conocen aun los que no hayan visto nunca el cuadro. “Y aun dicen que el pescado es caro”. El mar plácido y amable de Valencia, ese mar de niños y damas jugando a bañistas, de repente, desaparece, y es la bodega de un barco pequeño, donde dos veteranos asisten a un pescador herido, muy joven, casi adolescente, con la expresión grave de quienes temen que llegue la muerte. Hace más de tres años que no voy por el Museo Del Prado,muchos más que no me he parado ante esa imagen, que me conmovió profundamente cuando la vi por vez primera, y debía tener la misma edad que el pescador herido.

La frase está sacada de un párrafo de la novela De Vicente Blasco Ibáñez, “Flor de mayo”, cuando una mujer recuerda los regateos del pescado que vende, sacado de ese mar, que es siempre madre pródiga pero también madrastra severa que exige sacrificios y vidas.

Hoy Marín es un mar de lágrimas, porque allí saben muy bien lo que significa el término “desaparecido”, en unas aguas cuya temperatura puede oscilar entre uno y dos grados bajo cero, que si no se hiela, es por el movimiento continuo de las aguas y la densidad de la sal.

Hoy Marín es una una montaña de recuerdos, de malos recuerdos, de otros temporales, de otras tragedias, de otros lutos que ocurrieron a pocas millas de la costa o en esas lejanos predios, cerca de Terranova donde, por cierto, ocurrió el naufragio más famosos del mundo: el del Titanic.

Hoy Marín, y O Campo, Santomé de Piñeiro y Mogor, y Seixo y Ardán, y todas las parroquias que proporcionan tripulaciones a los barcos, tienen un hijo, un padre, un amigo, un hermano o un marido, que está en esa terrible lista de muertos y desaparecidos.

Y, hoy, si vas a la compra, y tomas un sobre de bacalao congelado, traído desde las aguas mas cercanas al Polo Norte, ya sabes que es probable que unos hombres desconocidos, puede que viviendo en Marín y sus parroquias, lo cogieran del interior de unas aguas gélidas y peligrosas. “Y aun dicen que el pescado es caro”".

