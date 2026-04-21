Javier Gándara (ALA): "En España está garantizado el suministro de queroseno. Casi el 85% de todo lo que se consume en los aeropuertos españoles se refina aquí"

La incertidumbre geopolítica en Oriente Próximo, centrada en el estrecho de Ormuz por donde transita el 20% del petróleo mundial, ha disparado las alarmas en el sector de la aviación. El precio del queroseno, combustible esencial para los aviones, se ha duplicado en los últimos meses, pasando de unos 95 dólares por barril a casi 200. Esta situación ha llevado al presidente de la IATA, Faith Byrol, a advertir que a Europa le quedan reservas para unas cinco semanas, lo que podría desembocar en cancelaciones de vuelos y generar preocupación entre los viajeros.

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La situación privilegiada de España

Pese al contexto global, España se encuentra en una posición considerablemente más favorable. Así lo ha explicado Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), en 'Herrera en COPE'. Según Gándara, la dependencia del crudo de Oriente Próximo es baja, representando solo el 11% de las importaciones. El factor clave es que "casi el 85% del queroseno de aviación que se consume en los aeropuertos españoles se refina en las refinerías españolas", lo que asegura la cadena de suministro. "Afortunadamente, en España está garantizado el suministro", ha sentenciado.

El impacto en el bolsillo y las reservas

Aunque el suministro esté asegurado, el mercado es global y los precios afectan a todos. El combustible supone casi el 30% de los costes de una aerolínea. Para mitigar este impacto, Gándara ha explicado que las grandes compañías tienen contratos de cobertura que garantizan el precio del combustible para los próximos 6 u 8 meses. Por ello, su principal recomendación para los viajeros es clara: "Cuanto antes se reserve, pues mejor", para protegerse de futuros incrementos. Además, ha señalado que la gente que ya tiene su billete comprado no debe temer recargos inesperados.

EFE Varios pasajeros hacen cola para facturar su equipaje

Lejos de reducirse la oferta, las aerolíneas han programado para este verano en España un 6% más de asientos que en la temporada anterior. Este aumento responde, en parte, a que muchos turistas europeos perciben España como un destino más seguro frente a las zonas cercanas al conflicto. Esta crisis, explica Gándara, podría convertirse en una "oportunidad para un país como el nuestro", aunque el efecto final dependerá también de cómo la inflación global afecte a la demanda.

Estrategias operativas de las aerolíneas

Las compañías aéreas cuentan con diversas estrategias para optimizar su operativa en este contexto. Una de ellas es el 'tankering', que consiste en cargar más combustible del necesario en el aeropuerto de origen para repostar menos en el destino. Sin embargo, Gándara ha aclarado que es una práctica "limitada" en Europa por una normativa que obliga a repostar en origen el 90% del combustible necesario para el vuelo.

EFE Un avión aterriza en el aeropuerto de Santiago de Compostela-Rosalía de Castro

Otro de los grandes riesgos para las aerolíneas es la pérdida de los 'slots', los derechos de despegue y aterrizaje en aeropuertos congestionados. Una regla europea exige operar al menos el 80% de los vuelos programados para conservar estos derechos. Cancelaciones masivas pondrían en riesgo estos valiosos activos. No obstante, Gándara considera que "no pensamos que estemos en una situación donde haya que aplicar discrecionalidad sobre el tema de los slots", como sí ocurrió durante la pandemia.

Finalmente, el presidente de ALA ha pedido calma, asegurando que todo el sector está concienciado y aplicando planes de contingencia, como el refuerzo de la capacidad de refino en España. Aunque una hipotética reapertura del estrecho de Ormuz no estabilizaría los precios de inmediato por factores logísticos, la situación para volar desde España este verano se presenta con normalidad y sin motivos para la alarma.