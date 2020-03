Iniciamos esta semana, segundo día en estado de alarma por el coronavirus, con la canción del día en 'Hererra en COPE': 'California blue' de Ray Orbinson.

“Es la historia de una canción…

Roy Orbison con todo con sus amigos de Traveling Wilburys, Jeff Line, Tom Petty para crear este ‘California blue’ que fue una canción de casi éxito póstumo. Se publicó en el 89, pero Orbison murió en el 88…

Lo que nadie cae en la cuenta es que no era un hombre tan mayor, Roy Orbison murió con 52 años pero dejó canciones inolvidables.

La elegancia natural, casi prácticamente inasible de Roy Orbison..."

Letra de la canción ‘California blue’ de Ray Orbinson

Working all day and the sun don't shine

Trying to get by and I'm just killing time

I feel the rain fall the whole night through

Far away from you California blue

California blue dreaming all alone

Nothing else to do California blue

Everyday I pray I'll be on my way

Saving love for you California blue

One sunny day, I'll get back again

Somehow, someway but I don't know when

California blue, California blue

Living my life with you on my mind

Thinking of things that I left far behind

It's been so long doing all I can do

To get back to you California blue

California blue

(California blue)

Dreaming all alone

(California blue)

Nothing else to do

(California blue)

California blue

Everyday I pray I'll be on my way

Saving love for you California blue

One sunny day I'll get back again

Somehow, someway but I don't know when

California blue, California blue

Still missing you California blue

Still missing you California blue

Still missing you California blue