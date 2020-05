La canción del día de Hererra: ‘You're nobody 'til somebody loves you’ de Dean Martin

Terminamos la semana con un genio en la canción del día de 'Herrera en COPE': Dean Martin y su ‘You're nobody 'til somebody loves you’

“Es la historia de una canción…

Ayer hablábamos del siempre mágico y fascinante Dean Martin con aquella vieja melodía de los años 40 que él en los 60 hizo de oro, como todo prácticamente lo que tocaba.

No eres nadie

Hasta que alguien te quiera

O hasta que le importes a alguien…”

Letra de la canción : ‘You're nobody 'til somebody loves you’ de Dean Martin

You're nobody til somebody loves you

You're nobody til somebody cares

You may be king, you may possess the world and it's gold

But gold won't bring you happiness when you're growing old

The world still is the same, you never change it

As sure as the stars shine above

You're nobody til somebody loves you

So find yourself somebody to love

The world still is the same, you never change it

As sure as the stars shine above

Well, you're nobody til somebody loves you

So find yourself somebody to love

