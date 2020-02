Cientos de canciones llevan por título "Sólo tu" y "Only you"

Hoy con Fernando Salaverri hemos escuchado algunas de estas maravillosas canciones. La primera es “Only you” de “The Shadows”, un himno inolvidable en la historia de la música. Y ha sido un gusto recordar también al grupo italiano Matía Bazar, que en 1978 consiguieron el número 1 en las listas con una canción titulada “Sólo tú”. No sólo en Italia, también en España y media América.

Fue en 1955 cuando The Platters publicaron su recordado “Only you”. Un tema que se considera el comienzo de una auténtica revolución social y musical del Rock and Roll. El hito más importante que consiguió esta canción fue entrar, por primera vez en la historia de la música, en la lista de los blancos. “Una canción de negros llegó al público blanco”. Elvis Presley consiguió justo lo contrario: colocar más de 10 canciones en los superventas de las listas de música negra.

En español también se compusieron “Only yous” y “Solos tus”. Por ejemplo, en 1957 el mítico grupo “Los 5 Latinos” grabó una versión titulada “Solamente tu”. Tres años después, en 1960, actuaron mano a mano con The Platters en la Plaza de Toros de Valencia en un espectáculo apoteósico que aún se recuerda en la historia de la música. Franck Pourcel's vendió nada más y nada menos que 4 millones de discos con su versión instrumental de “Only You”. Y Brenda Lee, que tenía una portentosa voz, grabó en 1962 el only you más romántico. En español “El Dúo Dinámico”, “Módulos”, Camilo Sesto y Luis Miguel nos regalaron temas inolvidables con este título.

