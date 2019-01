Herrera en COPE (21/01/2019) De 12 a 13 horas

Tiempo de lectura: 2



Escucha, ahora, el tramo de 12 a 13 horas del programa Herrera en Cope (21/01/2019)

Repasamos los temas más relevantes del día con Jon Uriarte. Después de más de 7 días desde que Julen se cayese al pozo de Totalán, en Málaga, seguimos pendientes de la última hora con nuestro compañero Adrián Gil.

¿Te suena el nombre de Cristina Ramos? Si eres fiel seguidor de los programas musicales, seguro que la conoces. Para quien no lo sepa, esta joven canaria ha sido ganadora de Got Talent España y la Voz de México. Ahora es finalista en America's Got Talent. En esta última ocasión sorprendió a los miembros del jurado y al público con el conocido tema Bohemian Rhapsody, de Queen. Hoy ha estado con nosotros.

En “Herrera en las Calles” hemos contado la situación de Abel, un niño de 4 años, cuya vida pende de un hilo cada mañana. No puede ir al colegio, pero no por su enfermedad, la hiperplexia, sino porque en el colegio no hay personal sanitario que pueda atenderle si le da una crisis. Abel vive con sus padres en Marchena, Sevilla. Ellos siguen luchando en los tribunales para dar solución a este problema. Solo piden un profesional sanitario capaz de realizar las maniobras de reanimación oportunas. Su padre, José Luis, nos ha contado cómo sigue la situación a día de hoy.

¿Recordáis los restos que fueron encontrados en 2017 en la Sede de la Sociedad Cervantina en la calle Atocha de Madrid? En este descubrimiento arqueológico se hallaron 2.219 restos óseos humanos, entre los que se han identificado 94 individuos. Se han conocido muchos detalles sobre quienes eran esas personas. Juan José Cano Martín, arqueólogo y responsable de la investigación, ha explicado todas las curiosidades del estudio.

En el contestador automático de Carlos Gutiérrez los oyentes han dejado su opinión sobre la huelga del taxi, algunos a favor y otros en contra.

